"Rosita" de Pasión de Sábado se suma al macrismo: "Quiero aprovecharlo"

El actor se sinceró sobre sus ansias por emprender un nuevo rumbo en su carrera, que dista mucho de la faceta que ha mostrado en la televisión.

Gaby González, el intérprete del cómico personaje Rosita de Pasión, se expresó sobre una decisión que marcará un antes y un después en su carrera como celebridad. El actor dejó en claro que se dedicará a la política, ya que es una pasión que desarrolla desde hace décadas sin hacerlo público.

"Estoy en la política hace muchos años, hasta he sido autor de algunas herramientas que se presentaron en el Congreso, como Pancitas llenas y otras ideas que presentaron diputados, y prendió en mí las ganas de ser parte de esta estructura", comentó González en diálogo con Infobae sobre su amor por la ayuda a la gente. "Vengo caminando la Provincia de Buenos Aires hace veinte años y siempre fui una persona solidaria, algo que me inculcó mi viejo".

El actor que cobró popularidad por su histriónico personaje del programa de música tropical Pasión de Sábado continuó con sus declaraciones sobre su vocación solidaria y enunció: "Él es visitador medico y la hasta el día de hoy la gente le golpea la casa con las recetas para pedirle medicamentos. Mi viejo siempre nos decía Dios nos había puesto del lado de las personas que podíamos ayudar", ante los valores que su padre le inculcó desde pequeño.

"Ahora que con Rosita logré una imagen a nivel nacional, quiero aprovecharlo para usarlo como plataforma política, para trabajar desde no el cholulaje sino poniendo el cuerpo y las ideas sobre la mesa", agregó sobre su aprovechamiento de la fama que su personaje le dio para lanzarse a la política. "Tenemos un equipo grande con una abogada, un agente de turismo, un contador, incluido hasta un comisario para entender un montón de áreas que están bastante relegadas en la política".

Rosita de Pasión es parte de Pasión de Sábado, ciclo de música tropical emitido por América.

Gabriel González sobre su vínculo con su personaje

Ante la pregunta de la posibilidad de que el pública extrañe a Rosita, ya que ella es más conocida que él, el actor respondió: "Es verdad que el personaje estuvo por encima de la persona pero no es una cuestión de celos. No tengo ese egocentrismo, sino al contrario, las satisfacciones que me ha dado el personaje fueron maravillosas", enunció González sobre su sana relación con el personaje que lo llevó a la fama.

"Pero también Rosita de Pasión está muy arraigada en un sector de la sociedad que es el que me gustaría defender cuando me meta en la política. Esos sectores saben quién está detrás del personaje", cerró el humorista.