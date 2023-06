Romina Uhrig reveló el mal momento que vivió en LAM: "Me sentí maltratada"

Romina Uhrig habló en profundidad sobre el mal momento que vivió en LAM, tras las fuertes críticas que recibió por parte de Yanina Latorre.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habló sobre el tenso momento que vivió en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito y las panelistas del programa la acorralaron y le hicieron preguntas personales con respecto a su vida privada y sus ingresos. La exdiputada apuntó particularmente contra Yanina Latorre y aseguró que la "angelita" la hizo sentir muy maltratada.

Durante aquella nota, Latorre apuntó contra Walter Festa, el marido de Romina, intendente de Moreno, y lo acusó de enriquecimiento ilícito. Uhrig saltó en defensa de su pareja, negó estas versiones y se desató una fuerte controversia. Una vez terminada la nota, aseguró que se sintió muy maltratada por los miembros del prorgama.

"Yo sabía dónde me metía, sabía todo lo que iban a preguntar. Me sentí maltratada, sentí que me maltrataron un montón. Igual, yo sé que es un programa así y que tenés formas de decir las cosas", comenzó Romina. Y agregó que, aunque fue con la mejor intención de responder las preguntas que le hacían, la acusaban de mentirosa y le daban vuelta la situación.

"No sentí respeto. Yo no me voy a poner a la altura de nadie, porque si tengo que decirle las cosas a Yanina no está bueno. Dice que todos los políticos son mentirosos, y en realidad, hay gente que a ella le mintió y no es político", apuntó la ex "hermanita", en referencia al marido de Latorre.

La furiosa respuesta de Yanina Latorre a Romina Uhrig

Al escuchar que Romina apuntó contra su marido, Latorre le respondió: "Preguntarte cosas coherentes no es atacarte. Lo que pases es que uno se siente atacado cuando la pregunta es incómoda y tiene que seguir mintiendo y desdiciéndose". En este sentido, la acusó de haber mentido dentro del reality al haber dicho que estaba separada y que Festa ejercía violencia económica sobre ella.

"Dijo que estaba separada, que estaba con el tipo, que él ejercía violencia económica, que era manicura, que quería mantenerse sola... Se ve que cuando salió le dijeron 'callate, porque te mandaste 20 mil cagadas'. Si vos estás casada o separándote de un tipo que es político, de un funcionario, se le puede pedir explicaciones", concluyó la "angelita".