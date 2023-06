Yanina Latorre contó lo que Susana Roccasalvo no quiere que se sepa: "Se saca"

La panelista de LAM trabajó con la periodista de El Nueve y no guarda buenos recuerdos de esa experiencia. El duro descargo de la conductora de Implacables.

Yanina Latorre y Susana Roccasalvo no son amigas ni mucho menos. y si bien trabajaron juntas en varias oportunidades, se sacan chispas cada vez que se cruzan. Es por eso que la panelista de LAM reveló el dato que la periodistas de El Nueve no quiere que salga a la luz.

Todo comenzó por el encono de Roccasalvo con Jose María Listorti y Laurita Fernàndez, integrantes del elenco de Matilda, luego de que se bajaran del móvil que habían pactado con Implacables. La conductora del ciclo se enfureció y anunció que no se iba a volver a mencionar al espectáculo en su programa.

Como ocurre habitual, en LAM se hicieron eco de la pelea y Ángel de Brito opinó al respecto. "¡Qué enojada que estaba! Es feo que te planten un móvil, en eso la banco", sostuvo el periodista. Pero muy distinta fue la reacción de Latorrre, quien se animó a ponerle picante a la charla. "Perdón, pero... ¿el teatro vive de ella?", lanzó con picardía.

Ante la curiosidad de su panelista, De Brito reveló el trasfondo del enojo de la conductora de El Nueve. "Me contaron del programa de Susana que ella había arreglado un móvil con el director de la obra, Ariel del Mastro, que fue novio de Susana, que mezcla un poco las cosas".

"No sabía que le había dado al hijo de Nacha Guevara. No me la imagino de suegra de Roccasalvo a Nacha", reaccionó con sorpresa Latorre y contó una de las costumbres de Susana: "Es más joven que yo. ¿No sabías que es más joven que yo? Ella dice que es más joven que yo. Una vez yo estaba laburando con ella y lo decía. Se saca muchos años".

Susana Roccasalvo le declaró la guerra a América TV

En medio del escándalo por su cruce con Laura Ubfal por la presidencia de APTRA, Susana Roccasalvo manifestó su enojo con América TV por la forma en que la abordaron desde A la Tarde, el programa de Karina Mazzocco, para hacerle una nota. "Lo hablé con mi abogado penalista, porque me abordaron y hostigaron", indicó la conductora en el descargo que hizo en Implacables.

Susana apuntó contra el periodista Matías Vázquez: "Me mandaron una guardia del programa que conduce Mazzocco. No se lo voy a permitir ni a Daniel Vila ni a América, ni a todo el directorio del canal, ni al señor José Núñez, productor al que le escribí". Y continuó: "Me mandaron una guardia en un taxi, yo bajé de mi casa, le abrí la puerta a una persona que había venido y me fui a hacer una compra a un kiosco a una cuadra y media. Ya no me gustó el taxi con tres tipos adentro, pero seguí caminando y fui por la mitad de la calle. Sentía como un peligro, me doy vuelta, la puerta del taxi se abre y dos muchachos empiezan a correr hacia mí. Pensé que me iban a chorear, hasta que veo que uno de ellos saca una cámara y era la gente del programa de Karina Mazzocco".

"En la puerta de mi casa no. Yo no soy Susana Giménez, somos periodistas, colegas...", pidió y reclamó: "Pero así, a traición, a un colega... Me acompañaron una cuadra y media, cuando yo salgo, seguían y yo prendí mi celular. Me avasallaron en mi intimidad. ¿Por qué se manejan tan suciamente?".

Luego se dirigió puntualmente a uno de los propietarios de la señal. "Poco ético. Doctor Vila, discúlpeme, cómo te equivocaste. Para reemplazar a una persona tenés 10 inútiles, y lo saco a Marcelo Tinelli que no tiene ni idea lo que pasa ahí, pero Vila, tenga un poquito de orden en ese barco a la deriva, un poquito de respeto", sentenció.

La conductora también advirtió que recurrió a la Justicia por lo sucedido. "Lo hablé con mi abogado penalista, me dijo un montón de cosas de carátulas penales que hicieron, porque me abordaron y hostigaron. Muchachos, para un tema tan estúpido, trabajen... Pongan a figuras como corresponde. No hagan una cosa tan trivial para hablar de mí, una conductora de Canal 9 es la que les da rating. Por supuesto descalificando y diciendo mentiras", subrayó.

Por último, Roccasalvo apuntó contra Nazarena Vélez y Yanina Latorre, panelistas de LAM, por decir que ella las hacía cambiar y desmaquillar cuando no les gustaba algo, y que les contaba los planos en cámara durante el tiempo que trabajaron juntas: "Me alegro que América se ponga de rodillas y necesite de la conductora de Canal 9 para hacer puntitos de rating. Puntos en LAM, puntos en A la Tarde... besitos a todas las desagradecidas que pasaron por este programa. Tenemos el tape de Nazarena en 2013 pidiéndome disculpas en este canal, por todo lo que dijo. Lo que hace la gente por ganar un peso y tener una horita en un sillón frente a una cámara. Nada de lo que dijeron (es cierto). Yani dice que yo no la dejaba salir en cámara. Todas mentiras, todo lamentable y todo descalificación".