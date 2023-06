Arde la interna en APTRA en la previa de los Premios Martín Fierro 2023: "Mala persona"

Los Premios Martín Fierro 2023 tienen internas a poco tiempo de que se lleve adelante y tras la inminente renuncia de Luis Ventura.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 ya tiene fecha: será el próximo 9 de julio en el hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero. Sin embargo, hay algunas situaciones incómodas previas a su realización que están saliendo a la luz y las internas están a flor de piel.

Una de las noticias vinculadas a APTRA y los Martín Fierro es la inminente salida de Luis Ventura como presidente. Es por eso que se empezaron a barajar algunos nombres, entre ellos, el de Susana Roccasalvo, actualmente conductora de Implacables por El Nueve.

Frente a esta situación, Laura Ubfal salió con los tapones de punta. "Yo no la votaría porque es mala persona. Conmigo lo fue. Es muy despreciativa y es una persona que no merece ser presidente de APTRA. Como ser humano lo digo", lanzó en A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco en América TV donde fue invitada.

"Como profesional hace muchos años que hace lo mismo y se equivoca bastante. Se confunde los apellidos, pero bueno, son detalles. Es una persona con muy poca capacidad, ahora va un poquito más al teatro, debe ser por el noviazgo que le picó", agregó picante. Cabe recordar que están peleadas desde el 2010: en ese momento, Ubfal había dicho en vivo que Roccasalvo había echado a Nazarena Vélez del programa Rumores que hacía en El Nueve y la conductora rompió el silencio diciéndole "esa señora gordita deforme que habitualmente no tiene trabajo en televisión porque no da en cámara".

"No nos saludamos porque no me merece respeto, es un mal ser humano. Ella habló pestes de mí y yo no tengo por qué respetar a una persona que se mete con tu aspecto físico, es muy desagradable", sostuvo la periodista de espectáculos. Por el momento Roccasalvo no le respondió y en lo que respecta a la elección de presidente de APTRA, tampoco se terminó de confirmar quién va a ser finalmente el o la reemplazante de Luis Ventura.

Los Martín Fierro 2023 podrían tener un importante cambio por Jey Mammón y hay problemas con APTRA

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a cargo de Luis Ventura prepara todo para la puesta en marcha de los Premios Martín Fierro 2023. Sin embargo, en las últimas horas, fueron cuestionadas algunas de las decisiones de último momento que están vinculadas al trabajo de Jey Mammón como conductor de La Peña de Morfi, en Telefe. "Somos los más afectados", expuso una famosa dupla de conductores.

La ceremonia de los Martín Fierro 2023 ya tiene fecha y lugar confirmado: será en la noche del viernes 9 de julio en el Hotel Hilton a través de Telefe. En este contexto, todavía no se delinaron algunos detalles como por ejemplo, quiénes serán los conductores asignados. En primera instancia habían elegido a Marley y Susana Giménez, pero APTRA dio marcha atrás. En lo que se detuvo el mundo del espectáculo es en otra situación particular: si Jey Mammón será o no ternado por APTRA.

Es que conductor y músico estuvo en los papeles de la producción para ser nominado por su labor en La Peña de Morfi por Telefe. A pesar de esto, tomaron una drástica decisión debido a la denuncia por abuso sexual que recibió públicamente de parte de Lucas Benvenuto (quién también había iniciado un proceso judicial por el mismo tema que prescribió). La medida, lejos de involucrar solo a Mammón, perjudicó a otros programas que competían en los Martín Fierro y eso fue lo que molestó a los artistas y presentadores. En concreto, contemplaron sacar de la terna a los programas musicales.

"Si estamos hablando de esto es porque hay una intención de sacar de la terna a los programas musicales y nosotros somos los más afectados", expresó Marcela Baños, en diálogo con Socios del Espectáculo (encabezado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece). La conductora de Pasión de Sábado por América TV mostró su enojo frente a la posibilidad de quedarse sin competir. Esta medida controversial generó todo tipo de reacciones y de ejecutarse, pensando en la próxima edición de los Martín Fierro, programas como Noche Al Dente de Fernando Dente, que se caracteriza por ser un late night show musical, quedarían afuera.