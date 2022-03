Romina Pereiro les paró el carro a Lussich y Pallares al aire: "No quiero"

Le hicieron una pregunta y los descolocó por completo. Socios del espectáculo buscó la palabra de Romina Pereiro, quien hace pocos días se separó oficialmente de Jorge Rial.

Romina Pereiro y Jorge Rial se separaron hace poco tiempo y el periodista decidió hacer pública esta noticia luego de comenzar a circular rumores de conflicto entre ambos. Ante esta situación, en Socios del espectáculo buscaron la palabra de la expareja del conductor y lograron obtener pocas frases de su autoría.

De todos modos, Romina Pereiro expuso su incomodidad ante el asedio del móvil correspondiente al programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Aclarando el sentimiento que tiene por ambos conductores de El Trece y recordando que bailó el vals de su casamiento junto a ellos, la expareja de Jorge Rial aclaró: "No me siento cómoda hablando de lo privado. Se que soy familiar de una persona pública... pero no quiero hablar de eso porque no estoy cómoda y no me sale".

Romina Pereiro, tras esta nota en la que poco quiso decir sobre su separación de Jorge Rial, habría mandado una serie de mensajes al periodista Pampito. En los mismos, lo habría acusado de "mala persona" puesto que develó información sobre su situación privada con el mentor de Intrusos y esto habría molestado tanto a ella como al periodista.

La furia de Romina Pereiro por difundirse su separación de Jorge Rial

Romina Pereiro fue la pareja de Jorge Rial durante cinco años. Legalmente casados, ambos decidieron separarse y los rumores sobre esta situación fueron cada vez mayores. De hecho, un periodista comenzó a difundir esta información y es por eso que la protagonista le envió un mensaje furioso en el que lo trató de "mala persona".

En El Trece, "Pampito" reconoció haber recibido mensajes de Romina Pereiro y manifestó: "Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada. Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'".

"Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar. A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas", prosiguió "Pampito", quien también recibió duras críticas por parte de Jorge Rial.