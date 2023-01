Romina jugó fuerte contra Agustín en Gran Hermano: "Un acto desagradable"

Romina Uhrig fue repudiada en las redes sociales por su gesto hacia Agustín en Gran Hermano.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), tuvo un llamativo gesto hacia Agustín "Frodo" Guardis, uno de los participantes menos queridos por los integrantes de la casa, que indignó a muchos televidentes.

La exdiputada se encarga de cocinar para todos y la cocina ya se convirtió en su espacio de la casa. Recientemente, cocinó el almuerzo para todos "los hermanitos", pero cuando llegó el turno de "Frodo" para servirse su plato, el joven no recibió lo mismo que sus compañeros.

Se sabe que los participantes de Gran Hermano cuentan con muy poco presupuesto semanal para organizar sus gastos de comidas y que dependiendo de su desempeño en las pruebas semanales, la producción les da más o menos dinero para ir al supermercado. Muchas veces, están ajustados y deben distribuir muy equitativamente la comida. Sin embargo, Agustín no recibió el mismo trato que sus compañeros.

Romina había cocinado las sobras que quedaron del día anterior: carne con fideos. Mientras todos tuvieron su plato de comida, "Frodo", quien además estaba primero en la fila, solamente recibió fideos. "Romina lo dejó para lo último para darle un plato de comida. Para muchos fue un acto desagradable, porque jugar con la comida es feo", relató "El Laucha" en su canal de YouTube.

Y explicó que Agustín estaba primero en la fila pero que dejó pasar a varios de sus compañeros antes y, cuando llegó su turno, Romina le dio "lo que pudo rascar del fondo de la olla". "Agustín, pobre, quedó pagando con el platito ahí. Lo ignoró, lo apartó y lo salteó y Agustín quedaba pagando", sumó el youtuber.

"Agus... a ver si hay carne o algo... ¿Te gusta con esta ensaladita? Estoy rejuntando todo lo que hay en la heladera", le dijo Romina al notar que ya no le quedaba más carne. "No hay drama, dame un poquito de fideos y ahora me hago un huevo frito", respondió Agustín. Mientras algunos televidentes opinaron que Romina había sido injusta, otros sostuvieron que no fue a propósito.

Las reacciones en las redes por el gesto de Romina hacia Agustín en Gran Hermano