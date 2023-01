Romina dijo lo que nadie esperaba sobre su separación y movilizó a Gran Hermano

Romina Uhrig se sinceró sobre su separación de su ex pareja, Walter Festa, y confesó cuál fue el verdadero motivo de su ruptura.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se abrió con Lucila "La Tora" Villar y le contó el verdadero motivo de su separación de Walter Festa, el exintendente de Moreno, con quien comparte tres hijas.

La exdiputada había contado en varias ocasiones que estaba recién separada y que su mayor sueño es ganar Gran Hermano para poder mantener económicamente a sus hijas y darles un hogar para vivir. Ahora, conversó con "La Tora" sobre esto y le contó todo sobre su separación.

"Me encantaría poder darles todo yo a las nenas, no depender todos los meses. Es un sufrimiento, basta de estar dependiendo. Ojalá que lo pueda hacer yo...", confesó Romina. Y agregó que "eso fue una de las cosas de la separación, el tema de la guita", ya que con Walter no llegaban a pagar las cuentas y no lograron salir de esa crisis juntos.

“¿Se había puesto obsesivo?”, preguntó Lucila. “De pagar las cuentas, irnos de vacaciones, de tener un laburo bien... De repente se bajó el laburo, la plata que él venía invirtiendo y venía bien, de repente, se perdió todo, decayó. Eso también fue parte de nuestra separación”, amplió Uhrig.

“¿No fue por un engaño?”, indagó "La Tora", a lo que la exdiputada respondió que no y que simplemente terminaron por problemas de dinero. “No, un engaño no. No realmente, posta que no. No podíamos pagar la obra social, tuvimos que cambiarnos de obra social... Para colmo, eso no me afectó a mí, pero a él eso lo afectó un montón”, agregó.

En este sentido, Romina también contó que incluso estaban por construirse su casa propia, pero que cuando Walter perdió todo su dinero, tuvieron que vender el terreno. "No nos daban las cuentas. El colegio de las nenas, llamándome porque había que pagar... En vez de superarlo juntos, no se pudo”, concluyó.

El ex marido de Romina Uhrig habló sobre su separación

Recientemente, Walter Festa habló en A la Barbarossa (Telefe) sobre su separación con Romina. "Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos", comenzó. Al igual que Romina, aseguró que "no hubo engaños" y que su ruptura fue "por un desgaste". Sobre la jugada que la exdiputada está haciendo en la casa, el hombre opinó que "se la ve muy natural, muy genuina" y que "está haciendo un juego sano".