Rodrigo Lussich, picante contra Marcelo Tinelli: "Su puesta fue una muestra de impunidad"

En Intrusos, Rodrigo Lussich dejó en claro que para él, Marcelo Tinelli adoptó una actitud soberbia frente a las críticas recibidas. "Redobló la apuesta y sumó besos y abrazos", dijo

El debut de Marcelo Tinelli generó una gran cantidad de reproches, especialmente porque muchos consideran injusto que mientras el país entero está semi paralizado por las restricciones sanitarias, haya programas como Showmatch en los que se reúne una gran cantidad de gente sin barbijos ni distancia social. Y el periodista Rodrigo Lussich no se privó de fulminar tal actitud del conductor con categórico: "Es una apuesta a la impunidad".

Rodrigo Lussich fue uno de los que opinó al respecto y se mostró sumamente crítico con Marcelo, especialmente porque considera que el conductor tomó una postura 'soberbia' ante los planteos. "Es como que hay una suba de apuesta a la impunidad. A las críticas del lunes y después de todo lo que pasó, la puesta de ayer fue una decisión editorial de mostrar un mensaje. Algo así como 'nos vamos a besar y abrazar como si nada pasara'. Fue eso".

"En algún momento, no sé si desde el Canal o desde la producción, se nota que hubo una bajada de 'por acá no'. Fue claro eso", agregó. Adrián Pallares adhirió y dijo: "Cuando llegó Jimena Barón, alguien le dio un micrófono, está claro que sobre la marcha, alguien se dio cuenta que no podía estar compartiendo el micrófono. Alguien reaccionó".

El planteo de Lussich y Pallares se hizo también en las redes, donde muchos se preguntan por qué una compañía teatral pequeña no puede tener funciones con protocolos pero Tinelli sí puede realizar su ciclo con más de 200 personas en el estudio. "El año pasado, Marcelo no quiso hacer el programa porque no estaban dadas las condiciones. Por qué habría que pensar que ahora sí están dadas si estamos peor... no se entiende", cerró Lussich.

Un importante infectólogo criticó al show de Tinelli: "Seguro va a haber contagiados"

El infectólogo asesor de la Presidencia y de la Gobernación bonaerense, Tomás Orduna alertó que en el programa Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, se violaron protocolos de seguridad sanitaria y alertó que posiblemente haya contagios de coronavirus en los próximos días.

Para defenderse, Tinelli dijo que el programa había sido grabado y que no había habido exposición al virus. "Lo que dice Tinelli no tiene nada que ver. Tiene toda la razón el ministro Gollan, no se puede hacer una reunión de más de 200 personas. Se violaron todos los protocolos y probabilísticamente va a haber contagiados", respondió Orduna.

"Los que hace 40 años que estudiamos esto tenemos que escuchar barbaridades de gente que no sabe nada del tema. ¿Si Tinelli hace una fiesta porque alguien no puede juntarse con sus amigos? Son ejemplos que patean en contra”, enfatizó el experto. En declaraciones a El Destape Radio, el infectólogo remarcó: "Le recomendamos al Presidente que hay que hacer restricciones fuertes entre 2 o 3 semanas para que tengan efecto. Ayer tuvimos 40.000 casos. Son números a los que no queríamos llegar. Si esto sigue así la semana que viene tenemos 60.000 casos".

Orduna dio como ejemplo el sector de restaurantes y bares donde alertó que pueden darse contagios. "Lamentablemente la gastronomía abierta es una convocatoria a la actividad social y encuentros entre contagiados y no contagiados. Se han roto todos los protocolos en la gastronomía. Es mucha gente de grupos distintos con distancias de fácil contagio. En comercios algunos le recomendaron solo de la puerta para afuera y otros cerrar todo lo no esencial", afirmó.

El especialista alertó que en algún momento se va a ver fallecer un paciente en una sala de espera porque no hay donde ubicarlo. Acerca de la reunión del equipo de asesores de la Provincia aseguró: "Hay una conciencia muy clara de parte de Kicillof y Gollan de la necesidad de restricciones", "Esto se puede desmadrar", "Pasó lo mismo que el año pasado, que los casos se volvieron a correr hacia el interior de la provincia de Buenos Aires".