Rodrigo Lussich lapidó la relación de Vicuña y Pampita: "La tonta"

El periodista comparó el rol de la modelo en su relación con el chileno con la narradora de la canción La Tonta de Jimena Barón. Pampita y Benjamín Vicuña se separaron en 2015.

Rodrigo Lussich fue letal con Benjamín Vicuña tras comparar la situación de Pampita con la de Jimena Barón en su canción La Tonta. Después de un discurso de apoyo de la modelo a la cantante en Showmatch, el periodista se refirió a la posible identificación de la actual esposa de Roberto García Moritán con la letra de las canciones de Barón y fulminó al actor.

"Creo que en todo caso el tonto habrá sido él Daniel, que se perdió semejante mujer, semejante mamá y amiga, que tiene tantas cosas lindas y tanto para dar. Así que La Tonta nunca fue para vos, tal vez te confundís con la palabra. Y a todas las tontas que están del otro lado, están a tiempo y salgan de ahí urgente, corriendo, hasta que el que esté al lado no las vea como una tonta. Ese siempre va a ser mi consejo", expresó Pampita ante el llanto de Jimena Barón por su relación con Daniel Osvaldo.

Lussich agregó: "Lindo. Me gustó, Pampita es tierna también. Es cálida", y acto seguido la panelista Paula Varela sumó: "Pampita se sintió muy identificada". Como respuesta a esa acotación, el conductor de Intrusos agregó: "Creo que ella también fue un poco La Tonta y La Cobra, a veces. Ella con Vicuña también se habrá sentido la tonta".

El descargo de Jimena Barón que conmovió a Pampita

Pampita empatizó con un descargo que su compañera de jurado hizo en vivo. "A mí me costó mucho La Cobra y la gente se creyó que había resuelto mis problemas, que era una heroína. Pero después viene la pandemia, conté mis ataques de pánico, tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen y me daba mucha vergüenza volver”, expresó Jimena Barón en Showmatch y siguió: “Tenía mucho miedo de tener que ser siempre ‘La cobra’, porque va a ser imposible. Me fui de las redes... ¿Cómo hago para cantar ‘La Cobra’ con La Tonta que me sigue apareciendo?"

"Lo que aprendí es que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. A mí las críticas me dolieron más que nunca, me pegué un porrazo, sigo con ataques de pánico”, continuó la artista y remató: “Me encantaría que nos apoyemos las tontas: yo soy las dos, y en lo personal mi única manera de seguir con mi carrera es que me banquen las dos. Si idolatramos solamente a la cobra, es muy difícil, y es mentira".