Rodrigo de Paul y Camila Homs volvieron a mostrarse juntos tras su separación

Rodrigo de Paul volvió a mostrarse muy cerca de la madre de sus hijos, Camila Homs, tras haber confirmado su separación hace apenas un mes.

Rodrigo de Paul y su esposa Camila Homs, con quien comparte dos hijos en común, habían confirmado su separación a comienzos de este 2022, más específicamente en el mes de febrero. Sin embargo, ahora se dio a conocer algo inesperado: Camila volvió a mostrarse muy cerca de él.

Los rumores de separación habían comenzado meses atrás, después de que saliera a la luz que De Paul le había sido infiel a su esposa con “La China” Suárez y Tini Stoessel. Incluso, se dijo que Tini había viajado a España en dos ocasiones diferentes para visitarlo. En medio de todas estas versiones, ahora se supo que Homs fue a ver a De Paul jugar a un partido de fútbol.

A través de su cuenta de Instagram, Camila publicó una serie de fotos y videos de su hija Francesca que dieron cuenta que estuvo presente en la tribuna del estadio Wanda Metropolitano, ubicado en Madrid, en donde se enfrentaron Cádiz por LaLiga Santander, equipo de De Paul, contra el Atlético de Madrid. Este gesto de apoyo desconcertó a sus seguidores, ya que el mismo De Paul había confirmado que estaba oficialmente separado.

Francesca, de 3 años, es la hija mayor de Rodrigo de Paul y Camila Homs. A ella le sigue Bautista, de 8 meses.

El escándalo comenzó cuando salieron a la luz unos supuestos chats íntimos con “La China” Suárez. Más tarde, cuando se nombró a Stoessel, Camila Homs alimentó todavía más los rumores por algunas publicaciones que hizo en sus redes sociales, en las que daba a entender que estaba atravesando un momento muy duro. Entre todas las frases que compartió, una en particular llamó la atención de sus seguidores: “Me soltaste tan fácil que pusiste en duda todo lo que me decías”.

La palabra de Rodrigo de Paul sobre su separación y los rumores de infidelidad

Con respecto a “La China”, De Paul aseguró que era todo mentira. Además, juró por su hija que no la conocía. “Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde. Me da bronca por Cami, mi mujer. Se come este garrón, pobrecita. Pero bueno, ya está. No me meto, mañana se olvidan, seguro”, expresó en diálogo con La Primera (Crónica TV).

Meses después, dio algunas declaraciones para su amigo, el periodista Joaquín “El Pollo” Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana (El Trece), quien le preguntó a través de mensajes de WhatsApp si era cierto que estaba separado. “Acá me contestó Rodrigo de Paul. Tenemos relación con él, ya lo contamos acá... Me puso: ´Si, amigo, estamos separados´. Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho, hay mucho cariño, y nos respetamos porque somos familia. Pero no estamos juntos’”, reveló el periodista.