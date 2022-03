Ricky Montaner rompió el silencio tras lo rumores de crisis con Stefi Roitman: "Mierda"

La modelo y el cantante se casaron hace más de dos meses y usaron sus redes sociales para referirse a los rumores de crisis y separación.

A más de dos meses de su casamiento, Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentaron rumores de crisis, luego de la viralización de mensajes que alertaron a los fans de la pareja. Después de la lujosa celebración que tuvo lugar el pasado 10 de enero, se fueron a México para disfrutar de su luna de miel y luego se trasladaron a Miami, Estados Unidos, lugar donde se encuentran viviendo. Sin embargo, la modelo y actriz vino sola a Argentina hace unos días para estar acompañada de su familia y ocuparse de algunos proyectos laborales, mientras que el hijo de Ricardo Montaner reaccionó ante la supuestas sospechas sobre su relación con su esposa.

Desde que se casaron, las publicaciones juntos empezaron a escasear hasta casi desaparecer de las redes sociales. Esta situación potenció algunas sospechas, sobre todo cuando Roitman empezó a subir contenido de "soltera", en especial salidas con amigas y más aún tras su arribo al país porque desde que llegó compartió sus sentimientos en las distintas plataformas. En ese contexto fue que los malintencionados rumores empezaron a crecer, se habló de infidelidad y de una "tercera en discordia".

"Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale. Buena semana gente. A ver qué tal viene", escribió en Stefi en su cuenta de Twitter hace unos días (@stefroitmanok). También en historias de Instagram subió una foto de su casamiento en la que no aparece su cara y tampoco la de su esposo.

Ricky compartió el mismo posteo de su esposa en sus historias de Instagram (@rickymontaner) y además respondió a los rumores de crisis: "Dejen de hablar mierda", expresó el cantante desde su red social donde reúne a casi tres millones de seguidores. Desde Socios del Espectáculo (El trece) aseguraron que el artista está "enfocadísimo en su carrera", mientras que la actriz se encuentra en Buenos Aires para empezar las grabaciones de una importante producción internacional.

Ricky Montaner se expresó en sus historias de Instagram. (@rickymontaner).

No es la primera vez que la pareja enfrenta diversos rumores, según consignó Revista Pronto, el cantante se había mostrado en varias imágenes junto a su hermano Mauricio "Mau" Montaner y a la intérprete Brianda Deyanara, lo cual alimentó la versión de que había una tercera en discordia. Sin embargo, todo quedó en especulaciones luego de la reacción de Ricky.

Además de los rumores de crisis, hace algunas semanas también circuló que Stefi tenía una "relación muy complicada" con Marlene Montaner, su suegra y esposa de Ricardo, quien fue acusada de un "mal manejo" con los trabajadores que había contratado para el casamiento de su hijo y la actriz.