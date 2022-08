Ricardo Montaner se confesó con Palito Ortega en La Voz Argentina: "Nunca te lo dije"

Ricardo Montaner se emocionó en La Voz Argentina con Palito Ortega y le confesó una serie de vivencias. Qué le dijo.

Ricardo Montaner protagonizó un momento emotivo en La Voz Argentina y casi quiebra en llanto. El cantante interrumpió una parte del backstage del reality show para confesarse frente a Palito Ortega, a quien le dedicó unas palabras que nunca antes se las había dicho.

La presencia de Palito Ortega en La Voz Argentina tuvo el propósito de ser el co-coach de Ricardo Montaner. En medio del ensayo de cara a las batallas, el cantante se tomó un momento para hacerle saber al mítico artista argentino lo que piensa de él. "Quiero que sepas cuánto valoro que me hayas querido acompañar en este programa", comenzó.

"No es lo mismo sentarme así al lado de un colega que sentarme al lado de mi ídolo. Y te lo digo profundamente", agregó Montaner. En el ensayo se enfrentaron las participantes Sofía Schiaffino y Sofía Maquieira, pero el creador del tema Tan Enamorados no pudo contener la conmoción de tener al lado a Palito.

A su vez, relató algunas vivencias que tuvo cuando era chico y recordó cuando se encontraba con su papá, cuando trabajaba en la localidad salteña de Urundel. "Ahí papá me llevaba a comer a un lugar que en las noche presentaba shows, pero de día estaba vacío. Ese lugar tenía un pequeño escenario y en ese rincón, yo me pasaba todo el tiempo que duraba la comida. Todo el tiempo estaba allí arriba, ensayando para ser artista. Tenía 6 o 7 años, y mis canciones eran las tuyas. Has significado mucho en mi vida", expresó.

Frente a la atenta mirada de Palito Ortega, quien no emitía una palabra, indicó que "muy probablemente, yo estoy aquí sentado aquí hoy por el impulso que me daba verte cantar en El Club del Clan". Además, dijo que tiene una trascendencia muy grande en su vida: "Nunca te lo dije de frente. Y yo necesitaba decírtelo".

La respuesta de Palito Ortega

Una vez consumado el emocionante relato de Montaner, Palito se mostró muy agradecido por el testimonio de su colega en pleno desarrollo de La Voz Argentina, reality show al cual fue invitado para ser su co-coach. "Yo te agradezco profundamente esta honestidad tuya, la sinceridad, la franqueza al recordar tu historia y saber que, un poquito, yo estoy metido en esa historia", manifestó.

Sumado a eso, Ortega también resaltó el hecho de trabajar en conjunto y no dudó en seguir apoyándolo en cualquier proyecto que lleve adelante. "Cada vez que me llames, voy a venir encantado de la vida", subrayó.

Quienes fueron los otros coachs invitados en La Voz Argentina

Con Palito en el Team Montaner, Soledad Pastorutti cuenta con el apoyo de Karina "La Princesita", quien integró el jurado del Cantando 2020, los hermanos Mau y Ricky con el intérprete colombiano Manuel Turizo y Lali Espósito con Alex Ubago, popular por hits como Que pides tú y Me muero por conocerte, entre otros. Cabe recordar que, en la edición anterior de La Voz Argentina, el jurado contó con el apoyo de otros artistas de gran calibre. Ricardo Montaner estuvo acompañado de Nahuel Pennisi, "La Sole" del dúo Miranda!, Mau y Ricky por Nicki Nicole y Lali Espósito de Cazzu y Abel Pintos. Tras la instancia de batallas, comienzan las instancias finales del concurso de canto de Telefe.