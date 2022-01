Revelaron desconocido dato detrás de la salida de Charlotte Caniggia de MasterChef

Luego de que Charlotte Caniggia se convirtiera en la última eliminada de MasterChef Celebrity, Edith Hermida reveló un detalle muy particular sobre la despedida de la influencer del certamen.

Pese a que esta semana empezó el repechaje en MasterChef Celebrity, el domingo pasado la eliminación continuó su rumbo habitual, por lo que en esta instancia, Charlotte Caniggia se convirtió en la última eliminada del certamen. Un día después de salir de la competencia, la influencer se presentó a la semana de repechaje para intentar volver a la competencia, sin embargo, en las últimas horas se conoció un detalle muy particular sobre la despedida de Caniggia.

En la temporada pasada, el hermano de Charlotte, Alex Caniggia, fue una de las mayores revelaciones del certamen, ya que, aunque nadie tenía mucha fe en él, terminó por demostrar que tenía mucho talento culinario. Sin embargo, el artista terminó por quedar descalificado por no presentarse a una gala de eliminación y más tarde se conoció que Alex no habría querido presentarse porque "ya estaba cansado de trabajar tantas horas". En este marco, muchas personas esperaron el mismo desenlace para Caniggia, y Edith Hermida fue la encargada de sacar a la luz los supuestos motivos de la salida de la mediática de MasterChef Celebrity.

"¡Es tremendo! Charlotte era una de las participantes favoritas de este programa. Porque es simpática, carismática, todo lo hacía bien", empezó por decir Edith Hermida luego del informe de Bendita TV en donde repasaban lo que había sucedido en MasterChef Celebrity. "Por eso nos preguntamos ¿Se quería ir a Cancún con el novio? ¿O realmente quería seguir en el certamen?", continuó la panelista, de esta manera, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que la hija de Caniggia haya querido irse del programa para dedicarse a hacer otras cosas que le llamaban más la atención.

Asimismo Charlotte Caniggia indicó que cabía la posibilidad de que "la producción hubiera favorecido a lo que ella quería" pero "que había algo seguro y era que la habían rajado". Por otro lado, Hermida aseguró que Caniggia era "la voz de todas", ya que había dicho que "las mujeres lindas no cocinan". "¡Yo me sentí identificada con ella en ese comentario y durante todo el certamen! Bueno, ella y el hermano se cansan ¡ocho semanas cocinando! Mariana Nannis le decía '¿Qué hacés cocinando, trabajando?'", aseguró la panelista para terminar el tema.

Una oportunidad menos: la gran ausencia de Charlotte Caniggia

En la jornada de ayer del repechaje, Charlotte Caniggia no se presentó a la competencia, por lo que no tuvo la oportunidad de subir al balcón para tratar de retomar la competencia el próximo domingo. Aunque en ese momento no se especificaron los motivos por los que la artista se había ausentado del certamen, Santiago del Moro se encargó de informar que la artista tenía una oportunidad menos para volver al programa principal.