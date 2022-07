Revelan que una figura de América TV está cerca de dar el portazo por el "mal trato"

Jorge Rial sorprendió a todos al contar la decisión que tomó una de las máximas figuras de América TV por el "maltrato" que recibe en el canal.

Jorge Rial reveló en Argenzuela que una de las figuras más destacadas de América TV está muy cerca de dar el portazo, cansado del trato que recibe por parte del canal de Daniel Vila. "No hay un buen trato con las figuras", reveló el conductor en su nuevo programa de C5N.

América TV hizo una fuerte apuesta para su prime time al principio de este año y la jugada no le está saliendo del todo bien. Los flojos números de audiencia hacen que tanto LPA (La pu*@ ama) como Animales Sueltos estén en la cuerda floja y se empiece a rumorear sobre posibles levantamientos del aire.

En ese sentido, Jorge Rial contó que entre las figuras de la señal de Daniel Vila hay un fuerte descontento. "Hace tiempo que Fantino no se siente bien tratado en América. Bueno, hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras. Desde que estaba yo, para acá, todos lo sentimos en algún momento", reveló el conductor en Argenzuela, el programa que ahora también conduce en C5N.

"Él lo siente profundamente, porque Animales Sueltos era la gran apuesta política, no está funcionando, calculo que por el horario, sale a las 23:30 horas, ya la gente está durmiendo. Fantino esperaba otra devolución", sumó Rial. Además, el periodista aseguró que en el canal hay "grandes quilombos" y que hasta "se extraña" a Liliana Parodi, exgerenta de programación de la señal.

"Ella era una mujer que tenía que ser así, sino se la llevaban puesta en este medio. Tenía que ser dura. Además Fantino tenía una gran relación con los Vila, y ahora tomó por sorpresa la licencia de seis meses que se tomó Agustín", cerró Jorge Rial, quien recibió un llamado amenazante de Daniel Vila. Además, fue contundente sobre el futuro del conductor de Animales Sueltos: "Te confirmo, Fantino se va a fin de año, no aguanta más".

¿Se va Fantino de América TV?

En su clásica columna de espectáculos para Lanata sin Filtro, Marina Calabró habló sobre el rating de Animales Sueltos y luego contó: "Me dijeron que estaba enojado porque mañana lo levantan para poner el especial de El Polaco con Martín Bossi".

"Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal", explicó la periodista. "Cuiden a Fantino. No tienen muchas estrellas en el canal. Cuidenlo porque en cualquier momento arma el bolsito y se les pianta", advirtió Calabró.