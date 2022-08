Revelan que Georgina Barbarossa fue traicionada por Telefe: "Llora mucho en los camarines"

Salió a la luz la verdadera razón por la que Georgina Barbarossa se ausentó de su programa en Telefe, A la Barbarossa.

Georgina Barbarossa tenía planeado retomar con la conducción de A la Barbarossa, su ciclo en Telefe, el lunes 15 de agosto de 2022. Sin embargo, corren fuertes rumores de que no lo va a hacer y Yanina Latorre reveló el verdadero motivo de esto en LAM (América TV): que Georgina no se sentirá para nada cómoda dentro del canal.

Según informó Latorre, Barbarossa no solo no se encuentra a gusto con el formato del programa sino con las dinámicas de trabajo en las que está envuelta. Además, aseguró que la conductora se siente "traicionada" porque le habían prometido otra cosa a la hora de firmar el contrato. "Le deseo la mejor a Georgina, yo la quiero mucho. No está confirmado que vuelva el lunes", comenzó Ángel de Brito.

Y Yanina Latorre sumó: "Georgina es una laburante. A ella lo que le pasa es que llora mucho en los camarines, está sufriendo un montón, lo está padeciendo. A ella la habían contratado para otra cosa, no sé si un programa light, un magazine, divertido...". De Brito agregó que lo que le habían prometido a Barbarossa era un programa de cocina en el que también iba a presentar novelas, pero que eso nunca sucedió.

"Exacto. Ella siempre buscó un formato en donde pudiera hacer humor, por ahí un poquito tocar actualidad. El tema es que se convirtió en un programa con muchos policiales y ella lo que dice es que no se siente cómoda. Le prometieron otra cosa. Lo que dice Georgina es que se siente traicionada con el canal, porque lo pidió ya varias veces", concluyó Latorre.

Por último, Yanina opinó que el problema del programa es que Lío Pecoraro y Nancy Pazos interrumpen a todos. "Es graciosa, tiene data... Tiene todo lo que tiene que tener una panelista, pero no puede meter un bocadillo porque ni Lío ni Nancy dejan hablar a nadie, acaparan todo ellos dos todo el tiempo", señaló. "Es incómodo para los que estamos mirando desde casa, todo el tiempo están compitiendo por quién habla más", coincidió Estefanía Berardi.

El mensaje de Georgina Barbarossa tras ausentarse de su programa

Cuando Georgina faltó a su programa, todos sus seguidores se preocuparon y la llenaron de mensajes. Es por esto que emitió un comunicado para tranquilizarlos. Sin embargo, nunca llegó a profundizar sobre el tema. "Gracias a todos por preocuparse y por los mensajes amorosos que recibí estos días. Estoy mucho mejor y me llega toda la buena onda. Prontito vuelvo al programa. Gracias, los quiero", expresó la conductora. Hasta ahora, no se sabe con exactitud cuándo regresará.