Revelan el insólito pedido del Gobierno a Santilli para parecerse a Espert: "Es real"

Nunca se vio algo así: revelan el insólito pedido recibió Santilli para las elecciones.

A días de las elecciones legislativas nacionales, revelaron el insólito pedido que el Gobierno le hizo a Diego Santilli, primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires.

"¿Qué es lo que le está pidiendo el gobierno a Santilli? Que se pele. Esto es real", contó el periodista Nicolás Wiñazki en la pantalla de A24, donde agregó que a Santilli "le están pidiendo que vaya a un canal de televisión" para dar una entrevista con el nuevo estilo.

Luego, el periodista añadió: "Esto es real, no es una joda. Le están diciendo que se rape el pelo para ser pelado, como el pelado que está en la boleta, que es Espert. Y para hacer un chiste".

Por qué le están pidiendo a Santilli que se pele

Hace poco más de diez días, el ex candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunció que renunciaba a la candidatura, en medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

En medio del escándalo, José Luis Espert bajó su candidatura.

Ahí comenzó otra novela electoral: el oficialismo pidió, por un lado, que Santilli -en ese momento tercero- encabezara la lista y, por el otro, que se reimpriman todas las boletas. La primera solicitud fue aprobada, pero la segunda no, por lo que Diego Santilli será el cabeza de una lista que tendrá la cara de José Luis Espert. En ese contexto, Wiñazki contó que le pidieron que se pele, para emular la cabellera del excandidato y economista.