Repudian a Mariano Caprarola por burlarse de las adicciones de Diego Maradona

El mediático representa un acto en una obra teatral en donde se refiere a los procesos de adicción de Diego Maradona y los polémicos gestos que hace arriba del escenario causaron estupor entre los fans de "El 10".

El mediático Mariano Caprarola -uno de los integrantes del magazine de moda La Jaula de la Moda (El Trece)- debutó en la temporada teatral de Mar del Plata en la revista de Lorena Liggi. En el espectáculo, protagoniza un acto que causa estupor entre los seguidores de Diego Armando Maradona dado que se mete con las adicciones del fallecido exfutbolista.

En un informe de Intrusos (América TV) mostraron secuencias del acto de Caprarola en el que puede verse muy bien como el mediático hace gestos de consmo de cocaína para referirse a la etapa más dura de Diego Maradona. Consultado por los polémicos gestos, Caprarola brindó una entrevista al magazine donde consideró que "lo hace con mucho respeto a la familia Diego".

"Yo soy muy amigo de la familia de Diego, de Claudia (Villafañe) y de las chicas (Dalma y Gianinna). Cuando me lo propusieron lo quise hacer con mucho respeto. Soy una persona que no consumo y no sé los tips de la persona que toma. Y tampoco quería hacerle una falta de respeto a Diego porque era un tipo muy amoroso, y no quería reírme de un pasado que podemos tener todos sin darnos cuenta", expresó Caprarola en diálogo con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y todo el equipo del magazine.

Buscando una argumentación que lo excuse, Caprarola sostuvo: "Son tocs que fui buscando, que tiene que ver con las adicciones, en el momento de descontrol de Diego, que era cuando estaba en Punta del Este, que lo internaron en el Cantegril, casi con un infarto por completo, yo fui a verlo, no se podía entrar pero Claudia me hizo pasar. Eso es lo que quiero recordar de Diego. No creo que la familia se enoje porque saben que lo quiero mucho. Lorena (Liggi) se fijó en armar pantallas, lo que se ve es respeto, lo hago con mucho respeto".

La indignación traspasó el escenario y tanto en redes como desde el círculo íntimo del ídolo manifestaron repudio ante el acto. Mariano Israelit, amigo de Maradona, se puso en contacto con el panel del programa y mostró su disgusto ante el espectáculo. "Estoy indignado, es patético e indignante, homenajear es algo lindo, esto que hizo es una vergüenza, mostrar y gesticular de muy mal gusto, un cachivache total, repulsivo", leyó Maite Peñoñori en el mensaje enviado por Israelit.