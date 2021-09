Repudiable maltrato de Juana Viale a Jimena Monteverde en El Trece: "¡Estás tirando todo!"

Juana Viale maltrató en vivo a Jimena Monteverde, cocinera del programa "Almorzando con Mirtha Legrand". "¡Estás tirando todo!", le dijo en El Trece.

Juana Viale maltrató en vivo a Jimena Monteverde en Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece. La conductora del programa le llamó la atención al aire a la cocinera en el momento preciso en el que se acercó a la mesa para presentar los platos, como suele hacer en cada edición. Es que aparentemente se le cayeron al piso algunos elementos de la preparación mientras caminaba. "¡Estás tirando todo!", le dijo la nieta de la diva a la chef mientras las dos se reían por lo sucedido en compañía de los cuatro invitados del pasado domingo.

“Antes de seguir hablando voy a hacer pasar a ´Jime´”, comenzó "Juanita" cuando apenas iban 16 minutos de la emisión en directo. Entonces, luego del incómodo momento que vivieron ambas, Monteverde prefirió tomárselo con humor: “Se me cayó una aceituna, chicos”, se lamentó al mismo tiempo que se sonrojaba. “¡Todo!”, acotó Viale. Entonces, uno de los que estaba en la "Mesaza" defendió a la cocinera y comentó “es suerte” para distender un poco más la situación.

“Sí, es suerte, gracias. Venía pateando algo y dije ´ah, es una aceituna tuya´. Menos aceitunas vas a tener”, le dijo Jimena Monteverde a Juana Viale. “Ah, me encanta igual esta presentación que armaste”, destacó la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece. Por su parte, la chef siguió y presentó la delicia que llevó a la mesa en esta oportunidad: “Hoy tenemos un tapeo español, con fiambres”. En tanto, "Juanita" completó: “¡Me encanta, me gusta!”.

Quiénes fueron los invitados del programa "Almorzando con Mirtha Legrand" del domingo 19 de septiembre de 2021

Dentro del formato habitual en el que conversan de todos los temas mientras comen en vivo, el programa que conduce Juana Viale contó en esta ocasión en la "Mesaza" con las visitas mal estudio del canal del Grupo Clarín del actor Federico Bal, su colega Leticia Brédice, la cantante Marcela Morelo y el biólogo Estanislao Bachrach.

Juana Viale habló de los rumores que la vinculan con el Tucu López

Consultada acerca de las imágenes que se vieron de ella junto al locutor de radio y presentador luego de asistir a la obra teatral "Sex" de José María Muscari, la actriz no quiso saber nada al respecto: “Sé que se habló, pero no sé qué se dijo. Pero bueno, que sigan hablando, no tengo nada que aclarar... Tengo muchos años en esta industria y fuera de ella también me han metido en un montón de mentiras y no me interesa".

"No voy a hablar de mi vínculo, de mi pareja (el arquitecto Agustín Goldenhorn), porque no tengo ganas de hablar de eso, pero me dan pena las personas que miran y piensan que todo lo que se vende es verdad”, añadió visiblemente molesta por las preguntas sobre este tema en medio de los trascendidos que vinculan al "Tucu" con la modelo Sabrina Rojas. Por último, Juana Viale señaló: “No sé por él qué explica, no sé a quién tiene que explicarle. Si tiene que explicar algo lo tiene que hacer en su casa, no en los medios”.