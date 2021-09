Adrián Suar y Juana Viale discutieron fuerte: "Juanita, por favor"

En una semana a puros disgustos, se conoció una discusión que Adrián Suar tuvo con Juana Viale. La nieta de Mirtha Legrand fue la encargada de ventilar la interna.

La última semana no fue muy positiva para Adrián Suar: por bajo rating, debió levantar del aire El Club de las Divorciadas y hay rumores de descontento por parte de Darío Barassi tras las modificaciones en la grilla. Sin embargo, hay más. En las últimas horas se conoció una fuerte discusión que "El Chueco" mantuvo con Juana Viale.

Fue la propia nieta de Mirtha Legrand quien ventiló la interna laboral que mantuvo con Adrián Suar, quien fue uno de sus invitados del último fin de semana. “¿Sos dramático en la vida? Yo una sola vez tuve una conversación con vos, en la que te enojaste, y nunca te había escuchado así”, manifestó, generando la sorpresa del titular de Polka y recordando una vieja riña previa al rodaje de la ficción Malparida (Juana Viale fue la protagonista).

“Juanita, por favor. Tuvimos un cruce laboral. Voy a hablar porque ya que lo nombraste me viene un poco de calor. Ella es picante, pero yo no soy de enojarme. ¿Ustedes me vieron enojado?”, respondió Adrián Suar. Ante esta respuesta, Juana Viale continuó con el tema y agregó: "Hablábamos por teléfono, él estaba enojado conmigo y yo le decía: ‘No se por que estás enojado, yo estoy con una copa de vino al lado de la chimenea’”.

Intentando desdramatizar la situación y quitándole importancia a lo ocurrido tiempo atrás, Adrián Suar le respondió a Juana Viale. “Eran cosas de trabajo. Ella es picante y estaba en un momento difícil”, sentenció el protagonista. En tanto, Juana Viale quedó marcada como quien decidió ventilar un problema que tuvo tiempo atrás con su interlocutor.

Piden la renuncia de Adrián Suar en El Trece por complicar a Darío Barassi

Adrián Suar atraviesa una situación sumamente difícil al frente de El Trece. El productor trató de implementar varias estrategias para hacerle competencia a Telefe en el rating, que hace rato viene liderando casi todos los programas que emite. Y en los cambios que hizo, Darío Barassi fue sumamente perjudicado, por lo que en las últimas horas crecen los pedidos de renuncia para el hombre que lleva adelante Pol-Ka.

La maniobra de Suar salió mal. O al menos así lo reflejan los números que consiguió durante el pasado lunes 13 de septiembre. "El Loco" corrió del horario a Barassi y su exitoso ciclo "100 argentinos dicen" para poner en su lugar a Soy Rada con el nuevo programa "Match Game", desde las 14.30 horas.

De acuerdo a los datos arrojados por las medidoras de rating, Barassi obtuvo 7.5 puntos, mucho menos de lo que solía hacer en la franja horaria anterior; mientras que su competidor "Pasapalabra" -con la conducción de Iván de Pineda por Telefe- le ganó con 8.8. Esto mismo despertó descontento en diversos usuarios de las redes sociales y, en consecuencia, generó preocupación entre los miembros de la producción de El Trece.