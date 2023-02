Repechaje en Gran Hermano: conductor de Telefe filtró que puede haber otro regreso

Un concursante de Gran Hermano habló sobre las posibilidades de regresar a la casa de Telefe mediante un repechaje. El exparticipante dialogó con Georgina Barbarossa al respecto.

Agustín Guardis habló en las redes sociales junto con Georgina Barbarossa sobre las posibilidades de volver a la casa de Gran Hermano, tras haber sido eliminado en dos ocasiones. El concursante es el último que salió de la casa de Telefe y ya tiene ganas de volver a jugar.

La conductora de A la Barbarossa compartió en una de sus historias de Instagram un video junto con Guardis donde le pregunta al joven si cree posible un tercer ingreso a la casa de Gran Hermano. "¿Habrá otro repechaje más? ¿Vos decís?", soltó Agustín.

"Si hay otro repechaje, entran los escenarios diabólicos de vuelta y se meten en la final. ¿Será o no será?", concluyó Guardis y así dejó las expectativas del público abiertas a la posibilidad de un nuevo reingreso de participantes a la casa de Gran Hermano, reality al que ya volvieron a entrar cuatro exconcursantes y dos personas desconocidas en la mitad de la competencia.

Tenso cruce entre Coti de Gran Hermano y Nancy Pazos

La concursante del reality se cruzó con Nancy Pazos en A la Barbarossa y le pasó una factura pendiente a la periodista. Ambas discutían sobre el rol de Romina en la casa de Gran Hermano, cuando Coti recordó que su compañera de juego le había dicho que era mala persona y Nancy soltó un dato que hizo enfurecer a Coti: "No es la única que lo piensa", soltó la periodista.

Coti: Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso. La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso.

Nancy: Yo digo lo que pienso y no me importa.

C: ¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así.

N: ¿Cuándo?

C: No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien.

N: Creo que no lo dije de vos.

C: Sí, lo dijiste.

N: Fue lo que escuché en maquillaje.