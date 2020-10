Reforma judicial: El Dipy se cruzó con un periodista y quedó en ridículo

La pandemia por el COVID-19 trajo muchas críticas y nuevos detractores para el Gobierno que comanda Alberto Fernández. Entre ellos, a través de sus redes sociales, El Dipy fue uno de los más reconocidos. David Adrián Martínez, cantante de cumbia, elevó la voz y con el paso de los días, comenzó a tener mayor resonancia en los medios hegemónicos.

Esta vez estuvo como invitado en América y el periodista Mauro Federico, cansado de sus opiniones poco fundamentadas, decidió cruzarlo fuertemente: "Me decís que no opinás de algo que no sabés y acabas de hacer una serie de consideraciones sobre un montón de temas donde... ¿Qué sabés?". Ante esto, el cantante lo desafió: "¿De qué? Preguntame".

Ante los diferentes temas de la actualidad, el comunicador optó por conocer la información que el cantante dispone sobre el Consejo de la Magistratura y la Reforma Judicial. Como era de esperarse, el cantante no contestó sobre ninguna de ellas. "La Reforma Judicial... Creo que hay muy pocos puntos que realmente nos sirvan a nosotros", comenzó. Y Federico, subió la apuesta: "Contame los puntos que te parece que no sirven".

El discurso, lejos de contestar las preguntas, no tuvo demasiado sentido. "La Ley muy arriba pero... Mirá, te voy a hablar a vos. Te voy a decir algo para que vos sepas. Hay mucha gente que está mirando del otro lado, que cuando se le habla con tecnicismos o un montón de cosas, hay muchos que no entienden. Y yo quiero explicarte esto... Yo hablo de lo que aprendo, de lo que leo, de lo que ustedes muestran o de lo que me interiorizo en algún portal o libro", expresó.

Tras esto, el periodista ignoró lo manifestado y agregó: "¿Cuántos procesamientos tiene Cristina Fernández? Ya que mencionaste el caso". Pensativo, El Dipy apostó: "Si no me equivoco, más de 20". Federico negó y sentenció duramente: "No. Te sigo preguntando porque estás hablando con la propiedad de alguien que evidentemente conoce del tema o que reclama que la gente habla sin conocer... Y vos hacés lo mismo".

Mirá el video: