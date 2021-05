Reapareció Benito Cerati, recordó anécdotas de su padre Gustavo y confesó su amor por Susana Giménez

El artista estuvo en el programa Los Mammones. Recordó anécdotas con su padre, Gustavo, el líder de Soda Stereo.

El músico Benito Cerati reapareció en los medios y recordó a su padre Gustavo, el desaparecido líder de la mítica banda Soda Stereo. "Me sentía un niño especial. Fue un padre súper presente. Yo quería ser como mi papá", dijo el artista durante una entrevista en el programa Los Mammones.

"Todos los cumpleaños mi papá hacía shows en mi casa. Hasta que tuve 15 o 16. A los 5 años me regaló una máquina de ritmo y empecé a experimentar con las cosas. Mi papá compró una grabadora y sin saberlo empezó a grabar todo", recordó Benito sobre su padre, uno de los íconos más importantes del rock argentino.

En una divertida charla con Jey Mammon, Benito confesó su insólito amor por Susana Giménez. "Desde que subieron su disco a Spotify no paro de escucharlo", dijo el artista y líder de Zero Kill. "Hay una canción que habla de un gallego, no me acuerdo cómo se llama. Es un disco muy divertido. Cuando lo subieron le di play y no dejé de escucharlo", confesó el artista entre risas con el conductor.

Por otra parte, Benito admitió que no le gustan las biopics y se mostró contrario a la posibilidad de que se realice una serie sobre la vida de Gustavo Cerati. "Es muy especial hacer la vida de otra persona. Creo que a mi viejo tampoco le gustaría", dijo.

Un momento muy emotivo entre Benito Cerati y Jey Mammon

En otro momento de la entrevista, Jey Mammon le comentó: “Vos le llegaste a contar a tu papá que estabas nominados a los premios Gardel”. “Yo leí que él tuvo una reacción que fue exactamente la que tuvo mi papá cuando yo le conté que iba a tener este programa, cuando estaba en terapia intensiva, te juro”, le contó el conductor quien detalló la reacción que tuvo su padre: “Tuvo como un chucho de frío y con las manos hizo fuerza”. Fue exactamente la reacción que tuvo Gustavo, lo confirmó Benito: “Sí, fue así”.

“Te juro que tengo la piel de gallina, porque me pasó lo mismo”, confesó emocionado Jey Mammon.

“Es que son las reacciones que pueden tener cuando es un daño tan grande. Nunca lo vi reaccionar tan fuerte, tan tembloroso. Cuando yo le hablaba solía tener esos movimientos, pero en ese momento fue fuerte igual”, describió el músico.