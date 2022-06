Quiénes son los invitados para este sábado en PH: Podemos Hablar

Este sábado PH: Podemos Hablar buscará seguir creciendo en materia de rating con cinco nuevas celebridades.

Andy Kusnetzoff volverá a recibir este sábado a cinco celebridades de los ámbitos más diversos en PH: Podemos Hablar. Entre los invitados habrá una destacada visita internacional y también se presentará un músico que la semana anterior se bajó a último momento. Los famosos se sumarán al punto de encuentro que el presentador propone en cada emisión, donde también buscará hacer emocionar a todos los presentes y espectadores.

La reina del flow es una de las ficciones más destacadas de la televisión colombiana y hasta logró convertirse en la producción más vista del país cafetero en los últimos 15 años con altísimos niveles de audiencia. Inclusive se alzó con el galardón a "Mejor telenovela" en los Premios Emmy Internacional del 2019. La protagonista fue encarnada por la actriz Carolina Ramírez, quien este sábado visitará a Andy Kusnetzoff en su programa de Telefe para hablar sobre el fenómeno colombiano que en nuestro país puede verse en Netflix.

Por otra parte, Kusnetzoff también se podrá sacar la espina de charlar con un invitado especial que hace solo una semana se bajó a último momento. Tras la buena repercusión que tuvieron las visitas de María Becerra y Rusherking, este sábado será el turno de otro reconocido artista de música urbana: FMK. Otra de las celebridades que estará este fin de semana en PH: Podemos Hablar será Denise Dumas, que hace solo unos días se despidió de la pantalla de Telefe tras el final de Flor de equipo.

El cocinero Rodrigo Cascón también formará parte de la emisión del próximo sábado en Telefe, donde contará sobre su participación en dos ciclos de la señal: A la Barbarossa y La Peña de Morfi. Por último, otra figura destacada del canal se sumará al punto de encuentro que propone Andy Kusnetzoff. Se trata nada menos que de Damián de Santo, protagonista de El primero de nosotros, la exitosa ficción de Telefe.

Ángela Leiva reveló las apariciones que tuvo de su mamá fallecida

En su visita a PH: Podemos Hablar del sábado pasado, Ángela Leiva expresó: "Mi mamá falleció hace nueve años. A mi mamá le gustaba mucho ir a verme a los shows, pero no le gustaba figurar, ella por ahí me aparecía de sorpresa. Cuando fallece mi vieja, un día estaba cantando, miro para el costado y estaba mi vieja, pero en el microsegundo yo me olvidé que mi mamá ya no estaba más y cuando caigo, vuelvo a mirar y ya no estaba, fue muy fuerte".

La cantante continuó con su relato y explicó qué sintió: "Me descolocó, yo estaba en mi rol de cantante. Seguí cantando por inercia, porque a veces uno ya tiene el piloto automático, y digo 'Ay no está, mamá no está más, ¿qué acabo de ver?'. La vi, era ella".