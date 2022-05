Quiénes se van de El Hotel de los Famosos: próximos eliminados en El Trece

Se conocieron los nombres de los participantes que quedan eliminados de El Hotel de los Famosos. Quiénes son y los detalles a tener en cuenta.

En El Hotel de los Famosos se viven horas de absoluta tensión. Luego de que varios famosos ingresaran nuevamente al polémico programa de El Trece por medio de "El Repechaje", se filtraron detalles acerca de quiénes son los participantes que se van del reality.

La semana pasada, varios concursantes que ya quedaron eliminados en el programa volvieron a entrar al hotel. Esto generó muchísima disconformidad entre los famosos que tuvieron continuidad, y sobre todo en los miembros de "La Familia", grupo liderado por Maximiliano "El Chanchi" Estévez y Alex Caniggia.

Pero, ¿quiénes ingresarán a El Hotel de los Famosos en "El Repechaje"? ¿Y quiénes quedarán eliminados? Adriana Bravista, especialista en farándula y espectáculo, dio varias primicias al respecto y captó la atención de los fanáticos del ciclo televisivo.

Quiénes se van de El Hotel de los Famosos

De acuerdo a lo que anticiparon diversos usuarios de Twitter, Majo Martino, Walter Queijeiro, Pato Galván, Matilda Blanco, Silvina Luna y Lissa Vera no siguen en El Hotel de los Famosos. Teniendo en cuenta que el programa ya fue grabado, Adriana Bravista anticipó que dichos participantes no lograron quedar en "El Repechaje" del reality.

Los participantes de El Hotel de los Famosos.

Quiénes quedan en El Repechaje de El Hotel de los Famosos

De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, aquellos participantes que lograrán quedar en "El Repechaje" de El Hotel de los Famosos son: Claudio "El Turco" García, Militta Bora y Mónica Farro, quienes tuvieron buenos desempeños para poder continuar en el programa.

La furia de Melody Luz tras el reingreso de varios participantes a El Hotel de los Famosos

Durante la transmisión del pasado miércoles 25 de mayo, al momento de que ingresaran nueve participantes que ya habían quedado eliminados del programa en ediciones anteriores, Melody Luz reaccionó y estalló de furia.

La bailarina, quien se puso de novia con Alex Caniggia durante su participación en el certamen, quedó absolutamente enojada con la decisión de la producción de El Trece y rápidamente disparó: "No ya está, yo renuncio. No hay chances". Incluso, se quejó porque consideró que hay poco espacio en el hotel: "Sí chicos, no hay lugar".

Mientras otros de sus compañeros y compañeras también manifestaban malestar por el giro que dio el reality, Melody expresó: "No, a mí no me gusta nada. La venimos bancando acá. Ellos están súper renovados, por algo se fueron y no me cabe la verdad. No sé de qué va, pero no me va...".