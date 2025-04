Quién se va de Gran Hermano hoy domingo 6 de abril: el nuevo eliminado según las encuestas

Un participante de Gran Hermano abandonará la casa.

Este domingo 6 de abril, un participante de Gran Hermano deberá abandonar la competencia de Telefe por votación del público, por lo que hay mucha expectativa en las redes sociales en relación al posible eliminado. En ese sentido, se hicieron varias encuestas en X (ex Twitter) que revelaron la tendencia de cuál de los nominados sería el próximo en salir del juego.

El ciclo conducido por Santiago del Moro logra buenas marcaciones de rating desde el estreno de su temporada 2022 y aún es el ciclo más visto de la televisión argentina. De esa manera, miles de usuarios de redes sociales dedican sus posteos a los conflictos que surgen en la famosa casa y, cada fin de semana, votan a quién querrían que abandone la competencia en las encuestas.

Lourdes Ciccarone, Juan Pablo de Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio Di Lorenzo, Katia Fenocchio y Martina Pereyra son los participantes nominados de Gran Hermano en esta semana. La encuesta de Gastón Trezeguet revela que la más votada para abandonar la casa es Katia con un 49,5%, luego Claudio con el 23,1% y Lucía con el 17,9%. Finalmente, Lourdes, Juan Pablo, Sandra y Martina son los que menos votos tienen.

Por otro lado, Fede Bongiorno hizo una encuesta con votación positiva y Katia y Sandra son las que menos votos tuvieron, y las más propensas a abandonar el juego según ese resultado.

Cómo votar en Gran Hermano 2025

A través del QR en pantalla: durante las transmisiones en vivo, un código QR aparece en pantalla. Escanearlo con un celular permite acceder al sistema de votación oficial y registrar el voto de manera gratuita. En la página oficial: ingresando a GHargentina.com.ar, se puede seleccionar al participante que se busca eliminar. Este método también es gratuito y fácil de usar. Por mensaje de texto (SMS): este método tradicional sigue vigente y es una opción rápida para aquellos que no puedan utilizar las alternativas digitales. Para votar mediante SMS:

Cómo votar por SMS

Responder al mensaje automático con el nombre del participante nominado que se quiere eliminar. Confirmar el voto enviando "SI" como respuesta final.

El sistema garantiza que cada voto quede registrado correctamente y, como incentivo, los votantes participan automáticamente en sorteos de hasta $5.000.000.

Gran Hermano.

La palabra de Furia tras abandonar la casa de Gran Hermano

"No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa y poder jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Me paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level", empezó por decir en el vivo muy convencida de su decisión. Y continuó: "Esta es su edición, que gane el mejor. Me gustaría que gane una mujer, pero bueno". De esa manera, Juliana se despidió de todos y se fue por la puerta giratoria, sin embargo, su despedida no dejará un lugar vacío en la casa, sino que ahora la producción habilita un nuevo Golden Ticket para que reingrese un participante".