Quién se va de Gran Hermano este domingo 11 de mayo: los resultados de las encuestas

Un concursante de Gran Hermano abandonará la casa mañana.

Gran Hermano está cada vez más cerca de llegar a la final y, para que eso ocurra, un participante por semana abandona la competencia: cada día quedan menos en la famosa casa y se avecina la gran final. Este fin de semana son varios los concursantes nominados y las encuestas de redes revelaron quienes serían los más propensos a ser eliminados.

Como ya es costumbre en las galas de eliminación de la actual edición de Gran Hermano, la placa actual es multitudinaria: son muchos los concursantes nominados para que la gente elija a un perdedor. Eugenia Ruiz, Gabriela Gianatassio, Katia La Tana Fenocchio, Lourdes Ciccarone, Lucía Patrone, Luz Tito, Sandra Priore, Selva Pérez, Tato Algorta y Ulises Apóstolo son los participantes entre los que los fans votan esta vez, con una placa positiva: se va el que menos votos tiene.

Según la encuesta de Fede Bongiorno, la más propensa a ser eliminada sería Sandra, ya que solo obtuvo el 17% de los votos, y le siguen Katia y Gabriela. Al mismo tiempo, la cuenta GH Trivia hizo otra encuesta que deja como a los propensos eliminados a Katia, Gabriela y Luz. Por otro lado, Eugenia y Santiago son los que mejor imagen tienen, según los resultados de dichos posteos.

La palabra de Santiago del Moro sobre Chiara Mancuso

"¿Quieren saber la verdad? Chiara Mancuso entró porque otra participante se bajó del taxi. El día que se tenía que aislar dijo 'no voy', le agarró un ataque de pánico. La productora contacta a Chiara y le preguntan si podía. Ella dejó todo y se fue a aislar", comenzó diciendo Santiago del Moro. Y sumó: "Para que sepan en las condiciones que ella llega. No hay acomodo".

Gran Hermano.

Qué dijo Marley de Santiago del Moro

"Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘paso a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido", comenzó contando Marley, algo escueto. "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", siguió, sutil. En el mismo sentido, Marley agregó: "Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado".

Cómo votar en Gran Hermano 2025

A través del QR en pantalla: durante las transmisiones en vivo, un código QR aparece en pantalla. Escanearlo con un celular permite acceder al sistema de votación oficial y registrar el voto de manera gratuita. En la página oficial: ingresando a GHargentina.com.ar, se puede seleccionar al participante que se busca eliminar. Este método también es gratuito y fácil de usar. Por mensaje de texto (SMS): este método tradicional sigue vigente y es una opción rápida para aquellos que no puedan utilizar las alternativas digitales. Para votar mediante SMS:

Cómo votar por SMS

Responder al mensaje automático con el nombre del participante nominado que se quiere eliminar. Confirmar el voto enviando "SI" como respuesta final.

El sistema garantiza que cada voto quede registrado correctamente y, como incentivo, los votantes participan automáticamente en sorteos de hasta $5.000.000.