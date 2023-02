Quién se va de Gran Hermano: el participante eliminado en Telefe

Se conoció quién puede ser el próximo participante eliminado en la casa de Gran Hermano. El nombre del nuevo concursante que se va del reality de Telefe, según las encuestas, en la gala del domingo 5 de febrero.

Son horas muy calientes en la casa de Gran Hermano. En la previa de una nueva gala de eliminación en el programa de Telefe, un jugador deberá abandonar el reality este domingo 5 de febrero de 2023. Y a pocas horas de que se conozca la votación final, se filtró quién es el participante que puede quedar eliminado: algunas encuestas de usuarios de Twitter arrojaron resultados sobre quién el próximo concursante que se va.

Durante la gala del pasado miércoles 1° de febrero, el programa conducido por Santiago del Moro tuvo una gala de nominación en la que varios nombres de peso quedaron en placa: Ariel Ansaldo, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Es clave tener en cuenta que Camila Lattanzio -líder de la semana por haber ganado la prueba semanal- decidió salvar a Walter "Alfa" Santiago.

Quiénes son los participantes nominados en Gran Hermano en la gala de eliminación del domingo 5 de febrero

Ariel Ansaldo.

Nacho Castañares.

Julieta Poggio

Marcos Ginocchio.

Los participantes nominados de Gran Hermano del domingo 5 de febrero de 2023.

Cómo votar en la gala de eliminación de Gran Hermano

Para votar al participante que se desea eliminar de la casa de Gran Hermano, los televidentes deben escribir el nombre de uno de los concursantes que están en placa enviando un mensaje SMS al 9009.

Quién se va de Gran Hermano en la gala de eliminación del domingo 5 de febrero: qué dicen las encuestas

En las últimas horas, se conoció en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano en la gala de eliminación de este domingo 5 de febrero. De acuerdo a varias publicaciones, comentarios y especulaciones que hubo en Twitter, los jugadores que más chances tienen de irse son Ariel Ansaldo y Julieta Poggio.

Sin embargo, y de acuerdo a las encuestas que se viralizaron, Ariel se va del programa por el voto de la gente. En tanto, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio continuarán en el reality de Telefe.

Qué dicen las encuestas sobre el próximo participante eliminado de Gran Hermano

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano hasta el momento

Tomás Holder.

Martina Stewart Usher.

Mora Jabornisky.

Juan Reverdito.

María Laura "La Cata".

Juliana Díaz.

Coti Romero.

Alexis "Conejo" Quiroga.

Thiago Medina.

Maxi Giudici.

Agustín "Frodo" Guardis.

Juan Reverdito denunció acomodo en Gran Hermano y dejó mal parado a Telefe

Juan Reverdito explotó de furia en sus historias de Instagram contra la producción de Gran Hermano y denunció que tiene preferencia de algunos participantes sobre otros. "No me invitan", se quejó el taxista ante la consulta de sus seguidores sobre por qué dejó de ir a los Debates del exitoso reality de Telefe.

Cada vez quedan menos participantes en la casa más famosa del país, y los que van quedando eliminados se incorporan a los picantes Debates que se generan de la mano de Robertito Funes Ugarte en la misma pantalla de Telefe. En ellos también aparecen algunos ex Gran Hermano de ediciones pasadas para contar su experiencia y su análisis. Uno que parecía abonado a ellos era Juan Reverdito, pero desde hace ya varios programas no se lo ve y fue el mismo taxista quien reveló qué pasó.

"Qué onda con los programas Juan! No te vimos más, nos tenemos que fumar al boludo de Agustín y vos no estás", le consultó un seguidor en la caja de preguntas y respuestas de Instagram. Filoso, el taxista replicó que le gustaba la frase que apuntaba contra "Frodo" y no dudó en disparar contra la producción de Gran Hermano por sus ausencias en el Debate: "Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso".

Pese a su queja, Juan aseguró que estaba "muy tranquilo". Ante la consulta si le gustaría ir al Debate, el ex Gran Hermano reconoció que nunca había preguntado, por lo que no sabía si podría ir. En otra historia, confirmó el verdadero por qué de sus ausencias tanto en el Debate como en los programas de "los ex" integrantes de la casa más famosa del país: "Porque no me invitan. Tan simple como eso".