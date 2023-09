Quién es la famosa conductora que reemplazaría a Carmen Barbieri tras su despedida

Ante la eventual y rumoreada salida de Carmen Barbieri de Ciudad Magazine a El Trece, ya trascendió quién fue la famosa tentada para ocupar la franja horaria de la capocómica.

Carmen Barbieri daría un volantazo en su agenda laboral de cara al futuro y tras los rumores de su salida de Ciudad Magazine -donde conduce Mañanísima- para ocupar el lugar de Fabián Doman en El Trece. En este marco trascendió el nombre de la famosa tentada para ocupar la franja horaria que la capocómica deja vacante.

Quien anunció el nombre de figura fue la periodista Marina Calabró en su columna radial en Lanata sin Filtro (Radio Mitre). Se trata de la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop, quien habría recibido una oferta para sumarse a Ciudad Magazine luego de la eventual salida de Carmen. También, la periodista aclaró que Fulop rechazó la propuesta porque no planea volver en octubre al país.

“Lo que pasa es que tengo ya planeados varios viajes y me da miedo comprometerme con algo que dure tantos meses, si uno firma para un magazine es para que dure todo el año y yo en noviembre ya tengo un viaje a Los Angeles; después tengo que volver a Miami y a fin de año no tenemos planeado, pero no sé si estaremos en Miami o nos vamos para Roma si Paulo (Dybala) tiene días libres. Dependemos un poco de eso”, remarcó Catherine Fulop en declaraciones al portal de noticias de Laura Ubfal.

Siguiendo con su expiicación con los motivos que la hicieron rechazar la oferta laboral, la modelo explicó: “En otro momento de mi vida yo le echaba pierna a lo que viniera, me ofrecieron también estar en el jurado de Got Talent y yo me tenía que ir a ver a mi mamá y ya tenía otro viaje con mis amigas de Venezuela (...) Quiero este año no depender de un horario y de un compromiso tan fijo”.

Quién se queda y quién se va del nuevo programa de Carmen Barbieri en El Trece

En otra parte de su informe, Calabró indicó que Pampito, actual panelista de Intrusos y conductor de un magazine de fin de semana en América TV, habría decidido quedarse en la señal abierta de Daniel Vila, mientras que Estefi Berardi, actual panelista de Poco Correctos, seguiría con Carmen Barbieri. Solo resta saber qué figura masculina elegirán desde la producción del canal del Grupo Clarín para acompañar a la mamá de Fede Bal en la nueva etapa de su ciclo de televisión que competiría con A la Barbarossa, el imbatible de Telefe en las mañanas.