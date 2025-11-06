Qué fue de la vida de "Amigacho", el famoso personaje que alcanzó la fama en la TV argentina

"Amigacho" supo ser un ícono televisivo.

"Amigacho" fue uno de los personajes mediáticos más bizarros y recordados de la década de 2010 en la televisión argentina. Con su particular forma de nombrar las palabras, logró consolidarse como una persona de la que toda la escena pública hablara. Y su sello registrado era nombrar cada cosa que decía con la "ch", de manera que sonara más gracioso, por un supuesto problema fonólogico que tenía.

Fernando Camara, nombre real de este hombre, consiguió llegar a la fama en Crónica TV por aparecer en el programa Hechos y protagonistas que conducía la periodista Anabella Ascar. Pero que decidió bajar su perfil en 2012, luego de que su novia falleciera a causa de una meningitis fulminante, lo que lo llevó a retirarse de la escena mediática y alejarse de la televisión en la que aparecía muy seguido.

Qué fue de la vida de "Amigacho" y cómo es su presente

Durante algunos años "Amigacho" estuvo desaparecido y en 2016 reapareció en la TV debido a que fue acusado de estafa por parte de un amigo. La víctima acusó a Fernando Camara de haberle robado y estafado, alegando que perdió todo su dinero debido a las acciones de Amigacho. El denunciante declaró ante la justicia que realizó un apoderamiento indebido en el banco y se llevó su plata.

Amigacho con guitarra en mano.

"Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo el denunciante. Respecto a su actualidad, muchos aseguraron que, al igual que sus inicios, comenzó a vender estampitas en una estación de subte para ganarse la vida; mientras que otros señalan que trabaja en un videoclub en Bernal, donde se dedica a realizar conversiones de videos VHS a DVD.

Más acusaciones contra "Amigacho"

Por otra parte César Notaro, histórico productor de Crónica TV, visitó LAM (América TV) y sorprendió con un dato inesperado sobre el personaje mediático que generó mucho cariño en el público. “¿Dónde está Amigacho?“, le consultó Ángel de Brito, a lo que él lanzó: ”Amigacho es nefasto”. "Lo conocí en el subte, me hablaba con la ‘che’. Me habló por teléfono 20 veces. A mí me ha robado un celular. Chorro. Me enteré por la que era la novia, que después murió. Hasta me amenazó de muerte", resaltó el comunicador, quien tampoco tiene una buena imagen de "Amigacho".