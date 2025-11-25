Qué es de la vida de Calu Rivero: así está hoy la actriz y modelo

Cómo es el presente de Calu Rivero.

El presente repasa la actualidad de Calu Rivero, figura destacada del entretenimiento argentino que en los últimos años atravesó cambios personales, profesionales y familiares. Su historia reciente se caracteriza por una transformación profunda y por una nueva etapa marcada por la maternidad, la vida en Uruguay y un perfil público distinto.

Los nuevos rumbos personales de Calu Rivero

Nacida en Catamarca en abril de 1987, Calu Rivero consolidó su presencia en la televisión, la moda y los medios nacionales. Con el tiempo, su carrera derivó hacia un camino más introspectivo, acompañado por un fuerte deseo de redefinir su identidad.

En septiembre de 2021 formalizó un cambio en su vida al adoptar legalmente el nombre Dignity, denominación que ya utilizaba desde 2019. Esta modificación reflejó una etapa de transformación emocional y simbólica en su vida, orientada a dejar atrás momentos dolorosos y a construir una identidad más alineada con sus convicciones.

Actualmente reside mayormente en Uruguay, país en el que tramitó un nuevo documento de identidad y donde desarrolló su vida cotidiana con mayor tranquilidad, lejos del ritmo del espectáculo argentino.

Su presente familiar y la vida junto a Aíto de la Rúa

La etapa más reciente de Calu Rivero está marcada por la consolidación de su familia. Desde 2022 mantiene una relación con Fernando “Aíto” de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

El vínculo se afianzó rápidamente y, en febrero de 2023, la pareja celebró el nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Tao. Más adelante, en octubre de 2024, dieron la bienvenida a su segunda hija, Bee. Esta nueva estructura familiar se convirtió en el eje central de su vida actual, acompañada por un ritmo más contemplativo y conectado con lo natural.

Lejos de los sets, se muestra dedicada a la crianza, el bienestar personal y un estilo de vida más consciente, que comparte eventualmente en sus redes sociales sin perder la esencia artística que la caracteriza.

La denuncia a Juan Darthés y el cierre de un capítulo doloroso

Uno de los momentos más determinantes en la vida de Calu Rivero ocurrió en 2017, cuando decidió contar públicamente la situación de abuso sexual que había vivido años antes junto al actor Juan Darthés durante las grabaciones de la novela Dulce Amor.

En 2012 había dejado abruptamente la ficción debido al malestar diario que enfrentaba en su trabajo. Recién cinco años después, a través de un mensaje en Twitter, relató las situaciones de abuso que había sufrido y que la llevaron a abandonar la novela. Allí detalló los años de silencio que atravesó mientras se la señalaba erróneamente como un problema dentro del elenco.

Este episodio marcó un antes y un después en su historia personal. La elección del nombre Dignity surgió como un acto simbólico para cerrar un ciclo complejo y doloroso, y avanzar hacia una vida basada en la libertad emocional y el autocuidado.

Cómo se muestra Calu Rivero hoy

Calu Rivero atraviesa una nueva etapa vital, marcada por la maternidad y una vida más tranquila en Uruguay

En la actualidad, Calu Rivero mantiene un perfil activo en redes sociales, donde se presenta como artista, madre y “agitadora de conciencias”. Su comunidad, cercana al millón de seguidores, acompaña su mirada sobre la maternidad, la espiritualidad y las experiencias que moldean su presente.

Aunque se encuentra alejada de los proyectos televisivos que la hicieron conocida, continúa explorando la música, la moda y propuestas relacionadas con el bienestar. Su vida en Uruguay le permite cultivar un entorno más relajado y familiar, en sintonía con la búsqueda personal que sostiene desde hace varios años.