Preocupación por Darío Barassi en El Trece: "Estoy matado"

Darío Barassi sorprendió a sus fanáticos de 100 argentinos dicen y dio a conocer el problema personal que atraviesa en El Trece. Qué es lo que le pasa al exitoso conductor.

Darío Barassi decidió exponer un problema personal y causó muchísimo revuelo entre sus fanáticos. El famoso conductor de 100 argentinos, por la pantalla de El Trece, confesó que atraviesa una situación complicada en lo que respecta a su salud y resaltó que la producción del canal debió asistirlo.

En un anuncio que Barassi hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, se alegró por la nominación que recibió su programa como Mejor Programa de Preguntas y Respuestas por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). Sin embargo, en dicho descargo, aprovechó para revelar que hace unos días no la pasó nada bien en una de las grabaciones.

"Me voy a festejar las nominaciones con el equipo. Hoy iba a suspender una grabación porque estoy sin voz y matado", relató el sanjuanino, quien se mostró preocupado por lo que le sucedió a la hora de trabajar. En tanto, le agradeció a todo el equipo de 100 argentinos dicen por la ayuda que le brindaron para que mejor: "Me brindaron todas las herramientas para hacerlo de manera cuidada".

Darío Barassi compartió un mal momento en El Trece.

En tanto, Barassi avisó que, pese a las complicaciones, llevó adelante el ciclo y que "salió bárbaro". "El disfrute, cura. Por un rato sólo bailé y reí con equipos de personas que no conocía. Espero te pase lo mismo a vos cuando lo veas, ese es el éxito al que apunto", concluyó de manera emotiva.

El agradecimiento de Barassi por la nominación en APTRA con 100 argentinos dicen

Con un extenso texto, Darío Barassi se mostró muy emocionado acerca de la nominación que recibió con el programa de El Trece: "Muy, muy, muy agradecido. A mi 100 argentinos dicen me cambió la carrera. Me reafirmó mi vocación de actor, pero en paralelo". Y agregó: "Con igual intensidad me hizo descubrir un oficio nuevo, con el que pretendo jugar y crecer mucho. Me gusta la tele, mucho me gusta".

Pese a que también recibió una nominación al mejor conductor del programa de la TV, el sanjuanino valoró mucho más la nominación grupal que recibió el ciclo televisivo: "Todo en mi es agradecimiento hoy. La nominación que más valoro es la del Mejor Programa de Juego, de verdad, porque el diferencial de este show es el equipo, esa es la clave. Yo estoy bárbaro como conductor, ya saben el problema de ego que tengo, pero el show, lo que pasa ahí cada día, es teatral, es mágico, sucede en serio y eso lo hace único".

La sentida publicación de Darío Barassi en Instagram

Qué le molesta a la esposa de Darío Barassi de su programa en El Trece

En diálogo con TN, el conductor dejó en claro que su esposa le comentó qué es lo que no le gusta de su trabajo en 100 argentinos dicen: "Tiene una mirada distinta. Mi mujer odia a 'Barassi'". Y luego, resaltó que 'Darío' es la persona que se desenvuelve en la intimidad de la familia; mientras que "'Barassi' es el que bromea y aparece en TV: "En mi casa 'Barassi' queda afuera. Cuando llego es 'Che, ¿pagaste le gas?, cocinate un arroz...'", explicó.

Asimismo, y consultado acerca de si la fama se le subió a la cabeza con el éxito en el programa de El Trece, el sanjuanino lo negó y justificó que su esposa e hija lo mantienen en eje: "Mi mujer y mi hija son fundamentales, porque me conectan con otra cosa". Y advirtió: "Mi mujer le habla a Darío, no a Barassi. A veces me pasa con amigos o familiares que le hablan al personaje. Ella nunca lo hizo, y eso me encanta. También soy muy de conservar amigos de toda la vida, gente que entiende lo que me pasa".