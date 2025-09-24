Ángela Leiva y Chelo Weigandt vivieron un romance que avanzó con gran intensidad en pocos meses

La relación entre Ángela Leiva y el futbolista Marcelo "Chelo" Weigandt fue una de las más comentadas de los últimos meses, tanto por la intensidad con la que se vivió como por la rapidez de su desenlace. El noviazgo, que apenas duró cuatro meses, generó gran repercusión en los medios y en redes sociales tras la inesperada ruptura.

Un romance breve pero intenso

El vínculo entre la cantante y el futbolista del Inter Miami comenzó de manera sorpresiva y rápidamente captó la atención del público. Ambos compartieron gestos románticos, publicaciones en redes sociales y hasta decisiones importantes en muy poco tiempo. A los tres meses de relación, Leiva llegó a anunciar que pensaban casarse, lo que reflejaba la velocidad con la que avanzaba el noviazgo.

Sin embargo, esa intensidad fue también un factor determinante en el final. El amor a distancia, con la artista viviendo en Argentina y el deportista en Miami, se convirtió en un desafío constante que no logró superarse. La dinámica de viajes y la separación geográfica afectaron la solidez del vínculo.

La decisión de Chelo Weigandt y el dolor de Ángela Leiva

La ruptura se confirmó a mediados de marzo de 2025. Según lo relatado por la propia cantante, la decisión de terminar fue de Chelo Weigandt, quien habría puesto fin al noviazgo de manera unilateral y a través de un mensaje.

Este desenlace dejó a Ángela Leiva visiblemente dolida. En entrevistas, la cantante expresó tristeza y decepción, señalando la falta de responsabilidad afectiva en la forma en que se dio la separación. “Se terminó, duró muy poco, pero fue muy intenso. Sentí que era el indicado”, confesó en su visita a El Diario de Mariana (América TV), en mayo de 2025, dejando en claro que la decisión no fue consensuada.

El impacto en los medios y en la vida personal de la cantante

La distancia entre Argentina y Miami se convirtió en un obstáculo insalvable para la relación

El romance y la posterior ruptura tuvieron gran cobertura mediática. La artista reconoció que la exposición de su vida personal es parte del camino que eligió al dedicarse a la música. “Trabajé tanto en mi carrera para ser reconocida que hoy entiendo que son las reglas del juego”, afirmó, al tiempo que asumió que la gente busca conocer también el costado íntimo de quienes están en el centro de la escena.

Durante los meses de relación, ambos compartieron en redes sociales declaraciones de amor y momentos en pareja que sus seguidores siguieron de cerca. Incluso, en ese breve tiempo, decidieron hacerse un tatuaje juntos, gesto que reforzaba la idea de un vínculo con proyección. No obstante, la historia no tuvo continuidad.

Un nuevo capítulo en la vida de Ángela Leiva

El final del noviazgo con Chelo Weigandt significó un golpe personal para Ángela Leiva, quien ya había atravesado relaciones difíciles en el pasado, incluyendo situaciones de violencia de género. A pesar del dolor, la artista sostuvo que busca quedarse con el aprendizaje que dejan las experiencias amorosas.

En este sentido, resaltó que cada vivencia le permite fortalecerse y seguir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional. Su carrera musical continúa creciendo y, en paralelo, intenta recuperar la calma tras una historia que prometía futuro pero terminó de manera inesperada.