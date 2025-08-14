“Perdóname” en versión cumbia afianza un cambio en la carrera de Luciano Pereyra con sus colaboraciones especiales.

Luciano Pereyra continúa sorprendiendo con su versatilidad musical y la reciente apuesta por la cumbia, género que ha sabido conquistar a sus seguidores luego de consagrarse con el folklore. Tras el éxito de la versión cumbia de “Si no es muy tarde”, que llegó al noveno puesto en Spotify Argentina y lideró las tendencias en YouTube, el artista lanzó una nueva reinterpretación de uno de sus clásicos más emotivos: “Perdóname”.

Esta nueva versión incluye la colaboración de Ángela Leiva, una voz femenina destacada en la escena cumbiera nacional, además de la participación de Pinky SD y Un Poco de Ruido, quienes aportan su estilo característico al tema. Así, la balada original, que data de 2004 y habla del desamor y la dificultad de soltar a alguien importante, renace con un ritmo bailable y fresco que invita al movimiento sin perder la carga emotiva.

“Perdóname” fusiona la potencia de la voz de Luciano Pereyra con el timbre particular de Ángela Leiva, generando una combinación que promete conquistar tanto a fanáticos fieles como a nuevos públicos amantes de la cumbia. La producción musical incorpora arreglos típicos del género, logrando un sonido que combina celebración y nostalgia.

Este lanzamiento forma parte del proyecto “Ahora las bailamos”, un álbum donde Pereyra revisita sus grandes éxitos con un enfoque cumbiero, respondiendo al pedido de su público por versiones más festivas y movidas. Además de “Perdóname”, el segundo sencillo del álbum es “Tu dolor”, en colaboración con Uriel Lozano, lo que demuestra la amplitud de artistas convocados para esta aventura musical.

La incursión en la cumbia no solo amplía el repertorio de Luciano Pereyra, sino que también reafirma su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente a lo largo de los años. Su habilidad para conectar con distintas generaciones a través de letras emocionales y melodías pegadizas lo consolida como uno de los referentes de la música en español.

Precios de las entradas Luciano Pereyra en el Movistar Arena 2025

Luciano Pereyra se presentará en el Movistar Arena 2025 con una serie de recitales, donde mostrará todo lo mejor de su exitoso y amplio repertorio, para emocionar como siempre lo hizo a todo su público. El cantante de folklore y melódico, que es al día de hoy y desde hace mucho tiempo una de las voces más reconocidas del país, vuelve con un espectáculo absolutamente renovado, en el que realizará cinco presentaciones en el recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su gira "Te sigo amando".

Con 15 discos, varios Premios Gardel y dos nominaciones al Latin Grammy, Luciano Pereyra conquistó públicos de toda Latinoamérica con su talentosa voz y grandes canciones. Sus éxitos acumularon millones de reproducciones y lo han llevado a compartir escenario con grandes figuras como Alejandro Sanz, Carlos Vives y David Bisbal. De esta manera, su regreso promete ofrecer varias noches de grandes emociones para sus seguidores. Aquellos que son más grandes y los que se sumaron a lo largo del camino.

El cantante oriundo de Luján se presenta en el Movistar Arena los días 3,4 y 5 de octubre en primer lugar, y luego repetirá presentaciones el 22 y 23 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del Movistar Arena.