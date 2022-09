Polémica en vivo: Wanda Nara banalizó los femicidios en ¿Quién es la máscara?

La ex de Mauro Icardi y actual investigadora del big show musical ¿Quién es la máscara? lanzó un desubicado comentario al aire que fue interpretado como una banalización de los femicidios.

Wanda Nara fue noticia no por un escándalo amoroso sino por un desagradable comentario que lanzó al aire de ¿Quién es la máscara?, el big show musical que conduce Natalia Oreiro en Telefe, cuando intentó hacerse la graciosa con una devolución a un participante enmascarado y terminó lanzando una sentencia que fue interpretada como una banalización de los femicidios.

Pasada la interpretación de A little respect, de Pecas -una hamburguesa gigante- los investigadores siguieron las pistas del participante y los registros vocales para tratar de dar con el famoso escondido en el enorme disfraz. Cuando le llegó su turno, la ex de Mauro Icardi quiso hacerse la graciosa y soltó un comentario funesto: "Si me ves así vestida, ¿parezco una muerta embolsada?".

Aunque las palabras de la mediática no fueron reprobadas por sus compañeros ni la conductora, las redes sociales se hicieron eco de ellas y las criticaron con dureza. Uno de los análisis fue de la comunicadora Sol Despeinada, quien publicó un descargo en su cuenta de Instagram con su lectura sobre lo sucedido en el programa: "Después de decir que la critico porque es linda, después de que superen la canción de patito feo en la viven, después de que me digan que no se puede criticar a una mujer porque eso no es feminismo confundiendo sororidad con demagogia. No tengo nada personal con Wanda y se nota que descolocó a Natalia e incomodó".

"Después de todo eso, reflexionemos 5 minutos sobre 1. La sexualización de los femicidios, 2. La banalización de los femicidios, 3. La responsabilidad de Wanda, 4. La responsabilidad de la producción que no hace un recorte digno para que esto no salga al aire en 'el canal de la familia'. Mientras los medios masivos sigan mostrando estas cosas, en las redes vamos a seguir denunciándolo. Los medios masivos tienen una responsabilidad, asúmanla, ¿este corte pasó todos los filtros? ¿Nadie dijo 'che, no da'? ¿Es el tipo de discursos que quieren mostrar?", cerró Sol, figura de los medios, médica y docente.

Con bajísimos números de rating, la sentencia para la apresurada finalización de ¿Quién es la máscara? es inalterable y los gerentes de Telefe ya están apurando las promos de Gran Hermano, en una vuelta renovada del formato que marcó un antes y un después en la historia de los realities. Se espera que el programa conducido por Santiago del Moro arranque a emitirse por la señal a mitad de octubre y que tenga una salida de domingo a jueves.