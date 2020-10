Oscar Mediavilla sufrió un accidente automovilístico durante la semana mientras se dirigía al canal y si bien no pasó a mayores, decidió tomarse un día de descanso para recuperarse. Por esa razón fue reemplazado por Flor de la V, que participó solo en la gala del miércoles en El Cantando 2020. El productor regresó al día siguiente y Adabel Guerrero optó por atacar sus formas.

La exparticipante del certamen, que ahora es panelista de "La Previa del Cantando", programa que conducen Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, se mostró en en desacuerdo con su reincorporación. Cuando contaron la novedad que el esposo de Patricia Sosa retornaba al programa, la mujer del Chato Prada expresó: "Que bueno que ya esté bien, mala suerte porque Oscar suele puntuar para abajo". Claramente se refirió a que Flor de la V puso mejores notas.

Y allí, Guerrero opinó: "Eso estaba pensando, no es justo. Son afortunados lo que es estuvieron ayer porque Oscar no hubiese puesto un 8. Para él eso es como un 11". Con este comentario, la bailarina y vedette dejó a la vista que muchos de los participantes que recibieron una puntuación más alta, no recibirían ese tipo de devolución sin el productor, mucho más quisquilloso, hubiese estado en esa silla.

Durante la edición del Cantando 2020, Mediavilla se mostró muy crítico por la implementación del "BAR" dentro del programa. "Hay que hacerle caso al BAR. Yo pensé que era un bar, que podías pedir algo para tomar, viste que en el otro programa atrás tienen una barra y podés tomar algo. Eso estaba buenísimo", dijo divertido e irónico con respecto al tema.

Tras su día fue de la televisión, regresó y se mostró asombrado por la eliminación de Esmeralda Mitre. Pero, más allá de la sorpresa que le generó la resolución, no dudó en mostrar su opinión sobre la controvertida participante. “Estoy más confundido que nunca. Sé que ayer se fue Esmeralda, me perdí algo épico, buenísimo. No la vamos a extrañar, igualmente”, disparó duramente.