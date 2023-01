Pitty La Numeróloga desencajó a Laurita Fernández con una fuerte predicción

Pitty La Numeróloga visitó a Laurita Fernández y arrojó una picantísima predicción sobre el futuro de la conductora de El Trece.

Laurita Fernández quedó totalmente desencajada con una inesperada predicción sobre su futuro que tuvo Pitty, la numeróloga. "¿Cuánto vas a esperar Lauri?", la interrogó, obteniendo una mirada de sorpresa de parte de la conductora angelada por Guido Kaczka.

Invitada a Bienvenidos a bordo (El Trece) Pitty lanzó un pronóstico sobre el futuro de la conductora, dejándola totalmente confundida. "Creo que en forma sorpresiva vamos a tener un nuevo festejo en el 2023. Vamos a festejar un acontecimiento de gente de acá adentro", empezó la numeróloga.

"Puede haber un casamiento, una unión y también la posibilidad de que la cigüeña llegue. ¿Cuánto vas a esperar Lauri?", arremetió ante la mirada de Laurita Fernández, quien solo atinó a reírse de los comentarios sin ningún tipo de respuesta sobre el tema.

Pitty La Numeróloga reveló el futuro de Tini Stoessel y De Paul: "No veo"

Pitty La Numeróloga hizo un análisis de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, a quienes se los vio muy enamorados y expuestos en redes sociales tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La especialista vaticinó qué será del futuro de ambos y lejos de buenos comentarios, no lo vio muy prometedor.

"Me voy más al futuro: ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella. No veo que sea una relación duradera", lanzó de manera contundente en LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Al mismo tiempo, explicó que "es una pasión de jóvenes y están disfrutando", aunque enfatizó: "No creo que la relación tenga mucha continuidad".

En cuanto a la popular artista, dijo que podría aparecer en su vida una persona muy influyente que no sea argentina. "A ella la veo con una persona del exterior, con más estructura. Puede ser su próximo manager. Esto va a ser más adelante. No creo que sea argentino. Le va a acompañar en la vida", detalló.

Por el lado del campeón del mundo Rodrigo De Paul, la numeróloga sostuvo que podría interferir el hecho de no solucionar del todo las cosas con su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs. "A él lo veo con cosas pendientes. Creo que tiene cuestiones pendientes en los afectos con su relación anterior. No es una relación que esté totalmente resuelta", señaló.