Piñas, patadas y cámaras rotas: así fue el brutal ataque al móvil de Crónica TV

Mientras el móvil de Crónica TV recorría la ruta 34 en la que murió el cantante Huguito Flores, un hombre apareció de la nada y atacó al periodista y el camarógrafo. El video.

El móvil de Crónica TV sufrió el brutal ataque de un hombre que pegó piñas, patadas y rompió los equipos técnicos, como por ejemplo, las cámaras. Esto se dio en pleno vivo mientras recorrían el estado de la Ruta 34, a la altura de donde murió el cantante de cumbia Huguito Flores.

El periodista Marco Bustamante y el camarógrafo Rolando Bazán fueron víctimas de un hombre totalmente sacado que los golpeó sin motivo alguno reclamándoles que se fueran del lugar. El cronista recibió en primera instancia una piña en la cara y el conductor del programa, que se encontraba en el piso, pidió que los saquen del aire. "Salí de ahí, salí", dijo.

"Estamos tratando de mostrar lo que sucede en las rutas argentinas, que tiene que ver con lo que pasó con Huguito Flores. Lo que hacemos es mostrar lo que pasó en la ruta, estamos hablando de la vida o la muerte, tiene que ver con la negligencia. Sucedió una tragedia. Ese es el punto", sostuvo el conductor del programa. Según filtraron más tarde, el atacante que atacó brutalmente al equipo de Crónica TV estaría relacionado con quien manejó el camión que ocasionó el accidente del cantante tropical.

"Andá a filmar a los chorros, yo soy un laburante, gil ¿Me escuchaste? Yo soy un laburante, a mi no me vengan a molestar", gritaba el agresor al camarógrafo que estaba indefenso tirado en el suelo, mientras al mismo tiempo le pisoteaba la cámara. Por el momento, se desconoce si el equipo periodístico iniciará acciones legales contra esta persona.

Jorge Rial habló tras ser agredido por una desconocida en la calle: "Dejá de perseguirme"

Jorge Rial es un periodista que en los 90 y los 2000 desarrolló una carrera en el ámbito de los chimentos y en los últimos años se volcó hacia lo político. El comunicador en el presente trabaja en sus ciclos de C5N y Radio 10; las instalaciones del segundo medio mencionado fueron la locación de un fuerte cruce con una mujer que lo atacó en la calle.

Diego Brancatelli informó que Argenzuela que el conductor del ciclo había sufrido una agresión por parte de una desconocida en la calle y mostró el video del momento en vivo. El periodista recordó que Rial tuvo problemas cardíacos hace poco tiempo y que no debe sufrir episodios traumáticos debido a la fragilidad de su salud. Además, recordó que ha habido agresiones a otros conductores del canal, como a Pablo Duggan.

Rial reveló que salió del estudio de radio como todos los días: solo y sin custodia. "Me estaban esperando los chicos de Socios para hacer una nota y me paro. Veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar y a decirme 'dejá de perseguirme, de mandarme gente a mi casa, qué te importa lo que tengo en la nariz'. Al principio intenté calmarla, de decirle que se estaba equivocando y que no la conocía", comentó Rial en C5N.

El periodista reveló que la gente de seguridad de la radio se llevó a la mujer y que él en ese momento arrancó la nota. "Me di cuenta de que estaba desequilibrada. No hubo connotación política: es alguien está obsesionada conmigo y todos los días publica tweets". En medio de la nota, Rial vio que la mujer se dirigía corriendo hacia él con una botella de plástico llena de una gaseosa y le pegó: "Ahi pedí que llamaran a la policía. No para que la metan presa porque rápidamente me di cuenta de que tiene problemas mentales. Me parece que necesita ayuda".