Pimpinela, jurados de La Voz Perú, reconocieron a una participante y se quebraron en vivo

Pimpinela se llevó una linda sorpresa en vivo en La Voz Perú, el reality de canto en el que brilla el dúo musical compuesto por Lucía y Joaquín Galán.

Así como La Voz Argentina 2021 (Telefe) entregó varias lindas sorpresas en vivo, con la edición en Perú ocurre lo mismo. En esta oportunidad, con Pimpinela como protagonista. El dúo musical compuesto por Lucía y Joaquín Galán contó con la presencia de Rocío Hazán, la hija de Lucía, en el escenario del reality show de canto. Luego de algunas galas con audiciones a ciegas, la dupla que ya lleva más de 40 años de éxitos a nivel nacional y hasta continental escucharon a una joven y la reconocieron de inmediato.

La competencia peruana, en su versión "senior", todavía se encuentra en la primera instancia, en la que los jurados pueden elegir a los concursantes por sólo oírlos, sin la necesidad de tener que observarlos en el mismo momento de su desempeño. Por eso, ya de espaldas al atril, los hermanos se asombraron al reconocer la voz de la artista de apenas 24 años. Si bien Rocío intentó que no la descubrieran y actuó normalmente, Lucía y Joaquín sospecharon de entrada que se trataba de ella y pudieron corroborarlo cuando dieron vuelta sus sillas.

Muy emocionada, Lucía Galán corrió a abrazar a su hija Rocío Hazán y gritó "esto no se hace". Al instante reveló que, como excusa, la joven les había dicho que tenía que rendir un examen y que por eso no podía acompañarlos a la grabación del programa. En el diálogo con el conductor del ciclo, Cristian Rivero, la invitada de lujo aseguró que "es raro" cómo se vive el fenómeno Pimpinela en el mundo entero y reconoció: "No conocí a mi mamá no siendo ' Pimpinela', es algo peculiar y gratificante a la vez".

Para cerrar el momento tan conmovedor, Rocío elogió tanto a su madre como a su tío: "Siempre digo que mi mamá es como mi mejor amiga, somos muy confidentes las dos. Y Joaquín para mí es como mi segundo papá, le tengo un respeto que no les tengo a muchas personas. Es un trabajador increíble y un gran ser humano".

Quién es Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, de Pimpinela

La joven que sorprendió en La Voz Perú 2021 recién está comenzando la carrera artística, aunque su vida también se debate entre el deseo de estudiar psicología y las tareas solidarias. Con 24 años, se formó en el canto, baile y actuación con la preparación en la academia de Sebastián Mellino.

Lucía Galán, de Los Pimpinela, con su hija Rocío.

Por si ello fuese poco, también hizo un máster de música en la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos) y tuvo una breve participación en Golpe al Corazón, la novela que emitió Telefe en 2017. Además, uno de los datos principales acerca de ella que se abordó en el reality peruano es su colaboración en el Hogar Pimpinela para la Niñez, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli (Vicente López, provincia de Buenos Aires).