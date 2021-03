Lucía Galán rompió el silencio y habló el supuesto embarazo y aborto de Diego Maradona

La cantante y el futbolista tuvieron una relación de casi un año a mediados de los ochenta.

Entre 1983 y 1984, Diego Armando Maradona atravesaba una crisis con su mujer de entonces, Claudia Villafañe. Durante unos nueve meses, el astro tuvo una relación secreta con Lucía Galán, la cantante del dúo Pimpinela que venía de un hit atrás de otro. Hoy la artista habló sobre los rumores de embarazo y un posterior aborto de Maradona que vivieron mientras fueron pareja: "Es parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión".

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Lucía Galán contó que no fue a la despedida del ídolo porque le pidieron que no se acercara: "Respeto esos momentos". La artista aseguró que le hubiera gustado participar del adiós a Maradona pero que Villafañe le "contestó con mucho cariño que las hijas habían decidido que fuera algo familiar".

De Brito le preguntó directamente si era verdad la información que había compartido Luis Ventura días atrás de que ella había quedado embarazada del que hubiese sido el primer hijo de Maradona (Diego Jr nació recién en 1986). “Si fuera verdad o mentira, eso forma parte de mi vida y jamás hablaría en un programa de televisión", aseguró Galán. La artista sumó: "Hay situaciones de las que no quiero dar un indicio de nada. Por respeto a mi misma y por respeto a él". Galán también explicó que el tener hijos no era algo que haya sido parte de los planes de la pareja por entonces.

"Más allá de la persona importante que Diego era para el país, yo atesoro recuerdos muy lindos. Tenía veinte y pico de años... Era El Diego sano, divertido, simpático, familiero … El mejor Maradona", recordó la popular cantante a quien fuera su novio a mediados de los 80. "Nunca fue secreta la relación, pero nadie me había preguntado", agregó Galán sobre por qué no se hablaba tanto del tema en los medios.

"Nunca tuve la duda de si Diego me había amado", aseguró la artista, que también recordó que la última vez que vio al astro fue en el 2011, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, cuando Maradona conoció a Rocío Oliva. También confirmó que su amor con Diego "no fue un amor más" en su vida. La intérprete describió al Diez como "una persona muy sensible e inteligente" y que tenía "miedo de quedarse solo con él mismo".

“Esas charlas que quedaron, quedaron. Cosas de los dos y situaciones que no vienen al caso, pero que sí se resolvieron. Uno a través del tiempo quiere seguir hablando de cosas que siempre hablábamos”, recordó la integrante del dúo Pimpinela sobre lo que le quedó pendiente con el crack argentino.