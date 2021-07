Picante: Soledad Fandiño humilló a Guido Zaffora y lo comparó con Novaresio

En el magazine Es por ahí (América TV) se generó un clima tenso entre la conductora y el panelista, tras una pregunta que Fandiño consideró inapropiada.

Soledad Fandiño vivió un caluroso momento al aire de su magazine Es por ahí (América TV) cuando le preguntaron por su relación con sus exparejas y fue increpada por el panelista Guido Zaffora, quién la hizo sentir incómoda con una pregunta. Picante, la conductora dejó en offside a Zaffora y lo humilló en vivo: “No sos Novaresio”.

Cuando en el programa se debatía sobre la infidelidad, la cocinera Chantal Abad contó que había convivido con su expareja y la pareja de él, a lo que Zaffora aprovechó para sorprender a Fandiño: “A mí me gustó esto que planteó Chantal con respecto a los ex. Vos, Sole, ¿Te identificás con Chantu?”. Lejos de incomodarse, Fandiño lo dejó en offside: “Ay, chicos. La invitada es ella”. Ante la insistencia del panelista, la conductora lo cortó: ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Novaresio”.

“A mí contestame que soy tu amigo. ¿Te identificás en eso de la relación de amistad con tus ex? ¿Podía ser amiga de tus ex?”, retrucó Zaffora, no dispuesto a darse por vencido. “¿Qué? ¿De qué habla? Mirá qué linda sorpresa, Guido ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?”, le contestó con ironía Fandiño.

Ante la repregunta del panelista, que quiso saber su actual relación con "todos" los ex, Fandiño remarcó: “Yo tengo buena onda con la gente. Después, hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo sigo hablando con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor. Las experiencias que viví fueron lindas. Sería bueno ser amiga de todos, pero la verdad es que no mantuve amistades con mis ex a lo largo de los años”.

Fandiño tuvo una larga relación entre 2011 y 2018 con el cantante René Pérez, exlíder de Calle 13, con quien tuvo a su hijo Milo. Otros de sus novios famosos fueron Nicolás Cabré y Pablo Granados.

América TV: la nueva interna entre Soledad Fandiño y Chantal Abad

Luego de las agitadas últimas semanas en cuanto a las internas en los canales de televisión en Argentina, ahora se sumó otra que se hizo pública por estas horas: la de Soledad Fandiño contra Chantal Abad, habituales compañeras en América TV, más precisamente en el programa Es por ahí.

Más allá de que el habitual conductor de dicho ciclo es Guillermo Andino, el periodista de 53 años presentó síntomas de coronavirus y fue asilado, por lo que ellas tuvieron que hacerse cargo del magazine. A pesar de que delante de las cámaras parece que estuviera todo bien, según un informe de Crónica TV no se pueden ni ver.

En vivo en El run run del espectáculo, el comunicador Fernando Piaggio indicó que a la exintegrante de Morfi, todos a la mesa (Telefe) la habrían apodado “araña”. Es que ella se molestó porque en la señal le habrían prometido la co-conducción del envío junto con Andino, algo que finalmente nunca ocurrió.

Entonces, ya sin el reportero, Fandiño fue la que tomó el timón el programa y ello fastidió a Abad, que ya no soporta a la modelo en el trato cotidiano, aunque las autoridades no se han pronunciado todavía al respecto y no han tomado alguna determinación en este "choque de rubias".