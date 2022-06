Picante palito de Camila Homs para Rodrigo de Paul: "Cholulo busca fama"

Camila Homs lanzó una contundente indirecta para Rodrigo de Paul, en medio de su romance con Tini Stoessel.

Camila Homs le tiró una fuerte indirecta a Rodrigo de Paul, su expareja y padre de sus hijos, en medio de su romance con Tini Stoessel. Aunque la modelo intenta mantenerse al margen de los escándalos mediáticos, esta vez apoyó un sugerente mensaje para el futbolista.

En reiteradas ocasiones, Homs se negó a hablar con la prensa sobre su ruptura. Sin embargo, comunicó algunos detalles de su separación a través de indirectas en sus redes sociales, como frases de despecho y enojo. Esta vez, lo hizo mediante un like a un comentario de un usuario criticando a De Paul y tildándolo de “cholulo”. Ángel de Brito notó este detalle y lo compartió en sus redes.

Son muchos los usuarios que le dejan comentarios de apoyo a Camila tras su separación. Aparentemente, la modelo los lee a todos e incluso les da like a los que más le gustan. Entre todos ellos, le puso “me gusta” a uno que decía: “Salió ganando Cami en esta. Se sacó de encima un cholulo busca fama a cualquier precio. Esa chica lo bancó cuando no lo conocía ni la madre”.

Historia de Ángel de Brito sobre Camila Homs.

Otro comentario en el que se pudo observar el like de Camila fue en uno en referencia a todas las cosas que le quedan por disfrutar ahora que se separó de De Paul, como su soltería: “Ya es hora que se dé sus gustos soltera y hermosa con unos hijos hermosos. ¡Gozate la vida y disfrutá todo lo que pueda, sacale el jugo!”.

Días atrás, la ex de De Paul había publicado un texto de agradecimiento en su Instagram por todo el apoyo que recibe de otras mujeres. “No se dan una idea la cantidad de mensajes hermosos que recibo diciéndome cosas tan lindas que les juro, me llegan de corazón. A veces no puedo agradecer a uno por uno y ahora estoy acá para eso. No sé si merezco tanto pero gracias. Me hacen bien", posteó.

¿Rodrigo de Paul le fue infiel a Camila Homs con Tini Stoessel?

Se sabe que su relación terminó en muy malos términos e incluso se rumorea que el futbolista le fue infiel con Tini, aunque esto nunca se llegó a comprobar. Según Camila, se separaron en enero de 2022, mientras que De Paul asegura que terminaron su relación en 2021, mucho antes de conocer a Tini, y que tiene una prueba: los papeles de los bienes gananciales.

Hay un papel que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente”, contó la panelista Yanina Latorre en LAM (América). Hasta ahora, el futbolista no emitió comentarios públicos al respecto y se mantiene muy enfocado en su carrera y en su nuevo romance con Stoessel.