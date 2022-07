PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados del programa de Andy Kusnetzoff

Quiénes son los invitados programados para PH: Podemos Hablar, en la edición del próximo sábado 30 de julio de 2022.

PH: Podemos Hablar prepara una nueva edición para el sábado 30 de julio con un nuevo grupo de famosos. Quiénes son las figuras que serán entrevistadas por el conductor Andy Kusnetzoff en el programa de Telefe.

En la próxima emisión, quienes pasarán al punto de encuentro son el exfutbolista Javier "Pupi" Zanetti, quien vive en Italia desde hace algunos años pero está de paso en Argentina, trabajando en su Fundación, el actor Tomás Fonzi -que integra el elenco de la comedia teatral La Verdad, en el Teatro Politeama- la actriz Florencia Torrente -parte del elenco de Las manos sucias, en el Teatro San Martín- y la influencer Nati Jota.

Además, el programa contará con la presencia del periodista deportivo Emiliano Pinsón, quien anunció que está atravesando un difícil cuadro de Parkinson. El formato de PH: Podemos Hablar propone debates y nuevas secciones donde los famosos se encuentren y sean protagonistas de cruces mediáticos, en torno a temas de actualidad política y sociocultural.

Lizy Tagliani se quebró al soltar una sorpresiva revelación: "Imperiosa necesidad"

Lizy Tagliani dio a conocer que tiene muchas ganas de ser madre y explicó entre lágrimas cómo vive este momento. La conductora de televisión y actriz siempre dijo que no era una necesidad en su vida la maternidad pero en el último tiempo parece haber cambiado de opinión.

"Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, donde compartió la emisión con Ivana Nadal, Bambi Moreno Charpentier, Momo y Facundo Conti.

La humorista se mostró muy emocionada por su ferviente deseo y agregó: "Y ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí".

"Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos", añadió la presentadora de ciclos como El Precio Justo y Trato Hecho, en alusión a que el hecho de que sea una persona trans no es un condicionante. Y cerró: "Estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil. Puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas".