Peligra el futuro de Flor Peña y Alejandro Fantino en América TV: "No es bueno"

Los conductores de América TV mantienen un tenso ida y vuelta con el canal desde hace ya un tiempo. Qué pasa con Flor Peña y Alejandro Fantino en el canal.

Florencia Peña y Alejandro Fantino se encuentran en un vaivén de tensiones con la propia señal televisiva por donde emiten sus programas: América TV. Es por esto que el canal tomó una drástica decisión en torno a su puesta al aire que causó revuelo por todos lados.

A través de Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabró brindó detalles al respecto de esta tensa situación. El triángulo entre Florencia Peña, Alejandro Fantino y América TV todavía da que hablar. "Por lo que pude averiguar hay varios factores. Primero, Fantino viene medio cascoteado", precisó.

En lo que respecta al conductor de Animales Sueltos, la relación se deterioró por haber cedido su espacio en varias oportunidades. "También lo pusieron a las 11 y media de la noche, cuando en todas las señales de noticias el segmento empezó a las 11 con suerte", indicó.

Mientras que por el lado de Flor Peña son de público conocimiento las internas con el canal, que en las últimas horas tomó una decisión importante respecto al programa: este viernes no saldrá al aire. "Veníamos ya hablando de un levantamiento esporádico los viernes en América para poner el especial de El Polaco", informó Calabró.

De esta manera, La Puta Ama no estará en la programación del canal este viernes 22 de julio, aunque es solo por esta jornada. "Además, Florencia arrancó teatro, con lo cual el viernes ella debió ir grabada y va a ir grabada ese día. Entonces, el canal priorizó el vivo porque sino le quedaban dos latas juntas. Por eso pusieron a El Polaco un poco más temprano y después viene en vivo Fantino", explicó sobre la decisión de América TV.

En tanto, se refirió a la situación de Alejandro Fantino como algo "sensible". "Está tenso todo y no quería manosear más la cosa", dijo en referencia a la decisión del canal de levantar La Puta Ama y no Animales Sueltos, priorizando así la puesta en escena del programa del periodista.

El Pelado López empieza un nuevo proyecto televisivo en Telefe

Guillermo "El Pelado" López regresará a la pantalla chica con un nuevo proyecto en Telefe. El famoso conductor retomará sus actividades en televisión a unos meses de haber finalizado el ciclo Santo Sábado por América Tv, pero esta vez fue convocado para realizar un programa totalmente diferente a los que suele llevar a cabo.

Tras finalizar varias exitosas temporadas del ciclo que conducía en los fines de semana en América TV, López se enfocó en sus proyectos personales y en diferentes trabajos. Sin embargo, ahora volverá a la televisión con una propuesta distinta a sus programas anteriores. Según informó el Diario Show, el conductor fue convocado por el canal de la familia para llevar adelante un nuevo formato de entretenimiento nocturno y semanal.

Pese a que no trascendió información con respecto al contenido del programa, el mismo medio publicó que se trata de un segmento de juegos y entretenimiento para toda la familia. Aunque todavía se están ultimando detalles, los planes de la señal serían poner el formato los días sábado por las tarde, justo antes de Pasapalabra, ciclo que Iván De Pineda lleva a cabo.

Por otro lado, Diario Show especificó que Telefe continuará con los cambios en su grilla gracias a los altos números de rating que obtienen a diario. Mientras que en la semana, La Voz Argentina logra liderar el prime time nocturno; PH: Podemos Hablar también lo hace durante los sábado. Además, El último Pasajero ayuda al rating del canal, motivo por el que la producción realizará más episodios de los pautados en un principio.