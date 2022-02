Paulo Londra y una grave acusación de su expareja: "La pelea es violenta"

Londra fue denunciado por la madre de su hija Isabella y la que aún está en gestación por dinero que le correspondería.

La situación de Paulo Londra en relación a su deuda con su expareja Rocío Moreno está en el ojo de la tormenta una vez más, ya que la abogada de la joven se expresó en televisión sobre la causa que la involucra. Ana Rosenfeld contó con lujo de detalles cuáles son los beneficios que Moreno reclama y por qué le corresponden.

"Rocío ahora deberá esperar que el consejero de familia fije una fecha para la audiencia entre las partes en donde intentarán llegar a un acuerdo", comentó la letrada en una de las emisiones de Intrusos, ciclo al que acudió como invitada, en alusión a lo que le espera a Londra a nivel judicial. "Antes de hacer la denuncia pudieron acceder a los ingresos del cantante y definir cuál es la capacidad económica que maneja".

Rosenfeld dejó en claro que la expareja de Paulo Londra hubiera sido perjudicada si no se hubieran investigado los haberes del cantante cordobés. "Rocío suponía cuánto ganaba Paulo, pero resultó que es mucho más". Además, la abogada hizo referencia a la difícil situación que atraviesa Moreno, quien está a pocas semanas de dar a luz su segunda hija con el cantante: "Ya no puede vivir en la casa donde vive. La familia de él la maltrata".

"Para evitar malos tratos del entorno familiar de él, decidió llevarse un colchón viejo a la casa de su mamá", soltó Ana Rosenfeld sobre la decisión que Rocío tomó recientemente para sentirse más cómoda en la última etapa de su embarazo. "La pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz", cerró la letrada.

El dolor de Ana Rosenfeld a tres meses de la muerte de su esposo

Rosenfeld acudió recientemente al programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, y allí fue consultada por su estado de ánimo, después de haber hablado durante un rato largo sobre las causas de famosas que lleva adelante. "Yo miro a la cámara y miento, con una sonrisa, con que estoy fuerte, con que tiro para adelante. Pero la realidad es que a eso no lo puedo cambiar, es una falta demasiado fuerte", comentó Rosenfeld, en alusión a cómo la expresión de su cara cambió de manera radical cuando fue consultada por cómo transita la ausencia de su esposo.

"Es una falta terrible. Sé que la vida continúa pero no estoy preparada para ver cómo continúa esa vida", agregó Ana y cerró: "Llego a la noche a casa, me quedo en cuatro paredes y lloro. Tengo pesadillas todas las noches pensando que lo tengo y que se me va".