Paula Chaves rompió el silencio sobre los rumores de separación de Pedro Alfonso

La exconductora de MasterChef reveló la verdad sobre su supuesta crisis con Pedro Alfonso.

Paula Chaves es una reconocida modelo y conductora de televisión que durante las últimas horas estuvo en boca de todos los canales de espectáculos, tras los fuertes rumores de separación de su pareja, Pedro Alfonso. La noticia entristeció profundamente a todos sus seguidores, ya que desde que comenzaron su romance en Showmatch en el año 2010, se consagraron como una de las parejas más queridas de la farándula. Después de horas de silencio, la exconductora de MasterChef (Telefe) finalmente contó toda la verdad.

Desde que Paula y Pedro se conocieron trabajando juntos, se volvieron inseparables. Con el paso del tiempo, se casaron y tuvieron tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. En más de una ocasión, Paula contó que vivieron una fuerte crisis de pareja que casi los separa. Sin embargo, lograron sobrellevarla y hasta hace unos pocos días, se mostraban sumamente felices y unidos. Para sorpresa de todos, en las últimas horas se supo que estarían atravesando una nueva crisis definitiva.

La cuenta oficial de LAM (América TV) anunció vía Twitter que la conductora y su pareja enfrentan una nueva crisis. "¿Se separaron?", escribieron, junto a una foto de los dos juntos. Inmediatamente, el posteo se llenó de comentarios desesperados de sus seguidores. "¿Pero hace poco no estaban festejando los 9 años de casados?", se preguntó un usuario. "Por favor, no", comentó otra persona. "Por fin esos tóxicos", opinó alguien más.

Cansada de las especulaciones, la conductora tomó las riendas del asunto y dio una contundente respuesta. Para esto, citó el tweet de LAM y escribió, junto a un emoji de cara enamorada: "NO". El posteo se viralizó y miles de fans reaccionaron felices. "Los amo, no se separen por favor", "Me volvió el alma al cuerpo" y "Si se separan, dejo de creer en el amor", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron sus seguidores.

La palabra de Paula Chaves sobre su crisis con Pedro Alfonso

Anteriormente, Paula Chaves había confesado en una charla con Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) que enfrentaron una gran crisis matrimonial muy complicada. "Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer", confesó.

En este sentido, recordó que aquella vez estuvieron tres semanas sin siquiera hablarse. "Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso", recordó. Y siguió: "La careteábamos delante de los chicos, excelentes actores los dos, pero se dieron cuenta igual. Nunca preguntaron nada. Él se iba a dormir arriba o a uno de los cuartos de los chicos".

Más allá de este difícil momento, lograron salir adelante después de varias conversaciones al respecto. “Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan. Él es muy hogareño, tiene a sus amigos en José Mármol y para verlos tiene que irse hasta allá, que es re lejos”, cerró la modelo.