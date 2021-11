Paula Chaves rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Paula Chaves respondió a los rumores de embarazo y terminó con la incertidumbre de sus seguidores.

Paula Chaves está en pareja con Pedro Alfonso y comparten tres hijos juntos: Oliva, Baltazar y Filipa. En sus redes sociales, la exconductora de Bake Off Argentina suele compartir varias fotos en familia de su día a día y una de ellas en particular llamó la atención de sus seguidores, que especularon con que, quizás, podría estar embarazada.

Estos rumores surgieron a partir de una foto en especial que Paula compartió en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un vestido holgado de animal print de leopardo y una campera de jean, fotografiada cuerpo entero desde abajo. De acuerdo con los comentarios, su vientre en esa foto salió mucho más grande de lo usual.

“¿Estamos de acuerdo en que estamos pensando todos lo mismo?”, le comentó una usuaria, mientras otra le preguntó directamente: “¿Estás embarazada?”. Cansada de este tipo de observaciones sobre su cuerpo, Chaves publicó una historia diciendo: “¿Posta? Si una panza no es chata solo puede ser de embarazo… estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes”.

Historia publicada por Paula Chaves en su cuenta de Instagram.

Después, escribió en su propio posteo “NO ESTOY EMBARAZADA” y sus seguidores le demostraron su apoyo con likes y otros comentarios. “¡Si Paula tiene panza qué nos queda al resto! Por Dios, ¿qué necesidad hay de criticar el cuerpo de los demás?”, le escribió una usuaria, mientras otras observaron que la persona que tomó la foto lo hizo desde un ángulo que distorsionó su figura.

La polémica entre Paula Chaves y “La China” Suárez por el Wandagate

Cuando salió a la luz el escándalo entre “La China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, también se dio a conocer que Paula se vio involucrada en la polémica. Junto con Mery del Cerro, Zaira Nara y Gimena Accardi, “La China” y ella eran parte de un mismo grupo de amigas. Según fuentes cercanas, cuando Chaves se enteró de todo lo que pasó le dijo “sorete” y “sos una basura”.

“Paula Chaves ya no es la amiga, por más que lo niegue. ‘La China’ está desesperada”, contó Yanina Latorre, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y explicó que, como la amistad de Paula ese mucho más fuerte con Zaira, hermana de Wanda, que con “La China”, no dudó en ponerse del lado de Wanda.

Más tarde, Paula fue invitada al programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano, y evitó hablar sobre el tema cuando le preguntaron por “La China”. “Horrible, me apena mucho todo pero no voy a hablar del tema. No voy a opinar ni hablar de nada”, dijo Paula. “Pero vos igual eras mucho más amiga de Zaira pero con ‘La China’ no es que eran tan amigas”, indagó Lozano, a lo que ella asintió y respondió: “Sí, claro. Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.