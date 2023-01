Paula Chaves reveló el problema de salud que nadie imaginaba: "Tiempo y terapia"

La conductora de televisión y modelo se sinceró sobre un drama de salud y reveló cómo lo superó. Paula Chaves respondió una consulta a un seguidor de redes.

Paula Chaves habló sobre un problema de salud que la afectó durante mucho tiempo en sus redes sociales. La exparticipante de Bailando por un sueño le respondió a un seguidor de Instagram que le consultó por sus ataques de pánico y fue contundente al respecto.

El usuario anónimo le dejó una pregunta a Chaves en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, que rezaba: "¿Cómo superaste los ataques de pánico?". Chaves utilizó dos palabras que considera claves para el tratamiento de esta afección mental: "Terapia y tiempo".

La modelo ha contado en numerosas ocasiones de manera pública las situaciones que ha vivido debido a los ataques de pánico, causados por altos niveles de ansiedad. "Yo sufrí mucho tiempo ataque de pánico. Yo siento que uno nunca cura eso. Es una tarea constante contra mi mente pensar que lo puedo controlar. No me volvió con el embarazo pero a penas siento esa sensación de frío calor ya lo logro controla", relató Chaves en 2014 en la mesa de Mirtha Legrand, en referencia a su viaje en avión.

"Es un momento que uno dice ‘me quiero ir de acá, quiero estar sola’. Siento que me va a pasar algo, me agarra taquicardia. El otro día me pasó cuando fui a vacunar a mi hija. Lo empecé a sentir y lo miré a Pedro y empecé a respirar hondo y pensé que todo lo causa la mente. Uno a veces no puede contra su propia mente”, cerró la conductora en aquel reportaje.

Paula Chaves sobre cómo vive la temporada teatral 2023

"El verano pasado había sido bastante intenso y estar toda la temporada, sin ayuda con los tres chicos, no fue nada fácil. Este año, dije: '¡No me agarran de nuevo adentro!'", enunció Chaves en diálogo con Pronto, sobre cómo vive el verano en Carlos Paz, donde protagoniza la obra escrita por su epsoso, Un Plan Perfecto.

El personaje de Chaves en la obra se llama Jazmín, al igual que la íntima amiga de la modelo que falleció en 2012, Jazmín De Grazia. La conductora se pronunció sobre esta coincidencia y soltó: "Eso fue muy loco. Pedro lo escribió, le bajó la idea, le puso Jazmín y cuando me lo contó, le respondí: '¡Ay, Jazmín!'. Me miró desconcertado y me respondió: 'Me bajó un día y le puse así'. Fue al azar y lo siento re lindo, porque es tenerla cerca a mi amiga".