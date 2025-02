Pasó en vivo: una famosa conductora sufrió una parálisis facial y preocupó su salud

El preocupante momento ocurrió en vivo y tuvo que ser atendida de urgencia.

El mundo de la televisión quedó conmocionado por lo que ocurrió en los últimos días en uno de los programas más vistos. Una famosa conductora atravesó una impactante situación en vivo y fue la parálisis facial sufrida durante la transmisión del ciclo, lo que generó preocupación en el ambiente por su salud.

El pasado jueves 13 de febrero, se vivió una situación alarmante al aire que despertó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo. La conductora y modelo Pamela Díaz, quien trabaja en el programa Hay Que Decirlo por Canal 13 de la televisión chilena, sufrió una parálisis facial.

Pamela Díaz atravesó una impactante situación en vivo.

Por lo que se pudo observar, la presentadora no se percató de este episodio en su momento y sus compañeros lo tomaban con gracia, sin saber lo que en realidad estaba ocurriendo: le pedían que sonría y lea un PNT, pero su boca se desviaba y no podía ejecutarlo correctamente. Después de unos minutos, tomaron consciencia del hecho y luego de la emisión de Hay Que Decirlo, fue ingresada al área de urgencias de un centro de salud de Santiago de Chile.

"Hace como dos días me dio algo raro. Llegué acá a Chile y le dije a la Vero que me pesaba algo raro. Cuando hablo se me va la boca para el lado, pero es como que me agarra acá. Cuando leía recién la mención de Hites, por ejemplo, se me dobló la lengua. Cuando me río", dijo. Afortunadamente, su parálisis facial no pasó a mayores y se supo que fue producto del estrés, por lo que los médicos le recomendaron guardar reposo y ausentarse del programa por unos días.

Reapareció La Niña Loly públicamente y sorprendió con su aspecto: "Está"

Loly Antoniale, popularmente conocida como La Niña Loly, fue una de las figuras que más marcaron a la farándula argentina, pero tras su separación de Jorge Rial en 2014, decidió optar por un perfil más bajo en cuanto a su exposición en televisión. Y aunque siguió compartiendo muchos detalles de su vida en redes sociales, desde fines del 2024 que dejó de publicar y llamó mucho la atención. Ahora, unos meses más tarde, volvió a aparecer y su cambio sorprendió.

La fotos de Antoniale trascendieron en el ciclo televisivo El Impertinente, conducido por Tomás Dente en Net TV, luego de que la modelo cordobesa llevara desaparecida casi un año. En este tiempo en el que no se mostró públicamente, hubo muchas especulaciones al respecto, pero las que más resonaron fueron que había sido mamá o que había tenido algún problema de salud. Pero por su parte nunca hubo una confirmación.

Así, en medio del escándalo que enfrenta More Rial, y que pone a Jorge Rial en el ojo de la tormenta, trascendieron fotos actuales de Antoniale. "Vamos a mostrarte las fotos actuales. Esta es la Niña Loly versión 2025. Estas son fotos inéditas. Es La Niña Loly 2025 y en su momento yo resalté al principio del programa que está igual. Pero más operada", empezó por decir el periodista. En las fotos, claramente se ve que la modelo está igual que cuando era figura televisiva.

Finalmente, Dente sentenció: "Yo la veo divina, se mantiene bien, yo la aprecio. Dentro de todas las novias que tuvo Jorge Rial fue la mejor". Por último recordó: "Fue la transición entre Silvia D´Auro y con las chicas estaba todo bien. Ella se comprometió con ellas como compañera de vida de Jorge".