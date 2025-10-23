EN VIVO
Pasó en vivo: La Nación Más salió a la calle y el Pelado Trebucq terminó humillado

La Nación Más salió a la calle y Esteban Trebucq quedó expuesto tras el enojo de un ciudadano. El video del momento.

23 de octubre, 2025 | 13.14

A días de las elecciones legislativas, La Nación Más salió con un móvil a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para hablar con los porteños. Sin embargo, y a contramano de lo esperado, un hombre fue muy crítico del presidente Javier Milei

El conductor del programa era Esteban Trebucq, quien entrevistó en varias ocasiones a Milei. En vivo, el hombre entrevistado aseguró que estaba "bastante mal" porque los argentinos necesitan "un presidente y no un payaso". Después de su frase, Trebucq quedó visiblemente enojado.

