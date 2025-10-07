Trebucq quedó completamente shockeado por el show de Milei: "Nunca".

El periodista Esteban "El Pelado" Trebucq se mostró completamente shockeado mientras el presidente Javier Milei hacía su show musical en el Movistar Arena. Qué dijo en La Nación Más.

Milei aprovechó la presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro", para encabezar un show musical en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires. "Nunca ninguno de nosotros vio algo igual", dijo Trebucq, acompañado de sus compañeros de piso.

"Hablando en términos del ejercicio de la máxima magistratura presidencial, en una campaña electoral o lo que sea, nunca lo hemos visto", añadió El Pelado Trebucq en su programa.

Más críticas a Milei por su show en el Movistar Arena

El Presidente recibió críticas de múltiples sectores por el papelón que hizo en el Movistar Arena, el mismo día en que La Libertad Avanza oficializó la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. Por ejemplo, Ángel Baby Etchecopar describió al evento como un "acto de colegio" y opinó: "Este muchacho perdió tiempo al pedo en ensayar esta obra ridícula de secundaria, de fin de curso".

También se sumó a los cuestionamientos Jonatan Viale, quien en TN consideró que el acto de Milei en el Movistar Arena fue, al menos, "raro". "Es llamativo, de verdad, que en medio de todo este despelote...", añadió el conductor de "¿La ves?".